ब्राजील की मॉडल का फोटो और फर्जी वोटर वाला बयान... राहुल गांधी के दावे का पूरा सच तो जान लीजिए

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पांच नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला था. राहुल गांधी ने ‘एच फाइल्स' के नाम से हरियाणा में वोट चोरी का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि ‘एच फाइल्स' किसी एक सीट की बात नहीं है, बल्कि राज्यों में वोट चोरी की बड़ी साजिश है. हरियाणा में पहली बार पोस्टल बैलट और असली वोटों का रुझान अलग रहा. पोस्टल बैलट में कांग्रेस को 76 और बीजेपी को सिर्फ 17 सीटें मिलतीं. पहले दोनों का रुझान एक जैसा होता था. राहुल ने कहा था कि एग्जिट पोल और पोस्टल बैलट में कांग्रेस आगे थी, लेकिन अंत में 22,779 वोटों से हार गई. कुल मिलाकर एक लाख से ज्यादा वोटों का फर्क रहा. हमारे पास इसके सबूत हैं. राहुल गांधी ने अपने दावों के बीच आरोप लगाता था कि राई विधानसभा के 10 बूथ पर 22 मतदाताओं पर ब्राजील के मॉडल की फोटो लगाकर फर्जी वोटिंग कराई गई है. राहुल गांधी के दावों की जांच के लिए NDTV राई गांव पहुंचा और उन मतदाताओं से मिला जिनके नाम पर फर्जी वोटिंग किए जाने का दावा किया गया था.

NDTV की ग्राउंड रिपोर्ट में हुए बड़े खुलासे

NDTV के ग्राउंड रिपोर्ट में ग्रामीणों ने हमसे अपने दिल की बात की. उन्होंने बताया कि इस गांव में के बूथ पर फर्जी मतदान नहीं हो सकता क्योंकि गांव के लोग एक दूसरे को जानते हैं. NDTV ने सरोज नाम की मतदाता से भी बात की. सरोज वही मतदाता हैं जिनकी फोटो की जगह वोटर आईडी कार्ड में ब्राजील की मॉडल की फोटो लगी दिखाई गई थी. जब हम सरोज के घर पहुंचे तो यहां उनकी मां कलावती ने बताया कि सरोज की 2001 में शादी भिवानी में हो चुकी है और वो भिवानी में ही वोट डालती है. कलावती ने बताया कि उनके घर में पांच वोटर हैं और 2024 में पांच लोगों ने ही वोट डाला था. चुनाव से पहले पांच लोगों की पर्ची ही परिवार में आई थी. उतने ही लोगों ने वोट डाला था. इस परिवार का कोई राजनीतिक संबंध भी नहीं है और बेटा दिहाड़ी दार मज़दूर है.

मुनीश ने भी दिया था वोट

राई विधानसभा में ही मछरोला गांव के मुनीश नाम की महिला के सामने ब्राज़ील की मॉडल की तस्वीर लगी है. मुनीश ने 2024 के विधानसभा में वोट भी डाला था. मुनीश के परिजनों ने कहा कि गांव में फर्जी वोट डाल पाना किसी के नाम से लगभग नामुमकिन है क्योंकि सभी लोग एक दूसरे को पहचानते हैं. मुनीश के देवर सुनील कुमार ने बताया कि मैं अपने परिवार समेत वोट डलवाने के लिए गया था. मुनीश हमारी भाभी भी गई थी उन्होंने वोट भी डाला था. हमें किसी ने नहीं बताया कि उनकी फोटो की जगह किसी दूसरे की फोटो लगी है हमें तो कल ही पता चला कि ऐसी बात है. उसके बाद चुनाव कार्यालय से भी फोन आया था उनको भी हमने मुनीश का मतदाता पहचान पत्र भेज दिया था.

सुनील ने बताया कि मछरोला गांव में करीब 650 वोट हैं और गांव में फर्जी वोट कोई डाल भी नहीं सकता है क्योंकि सभी एक दूसरे को जानते हैं राजनीतिक पार्टियों के एजेंट भी गांव के ही होते हैं. तो ऐसे में फोटो ग़लत लगाकर कोई वोट कैसे फ़र्ज़ी डाल सकता है.

मैंने अपना आधार कार्ड दिखाकर डाला था वोट

सोनीपत के मछरोला गांव की पिंकी के नाम के फोटो पर ब्राज़ील की मॉडल की फोटो लगी थी लेकिन पिंकी ने अपना आधार कार्ड दिखा कर 2024में वोट डाला था..पिंकी ने बताया कि जब वो पोलिंग बूथ पर गयी तब पता चला कि फोटो गड़बड़ है लेकिन गांव के सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं तो मैंने अपना आधार कार्ड दिखाकर वोट दिया था..उसने बताया कि फोटो गड़बड़ लगी थी लेकिन ब्राज़ील के मॉडल की नहीं बल्कि गांव की एक महिला की फोटो लगी थी..सुनिए पिंकी और उसके परिवार ने इस गड़बड़ी पर क्या कहा