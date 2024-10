दिल्ली से हैदराबाद जा रहे विस्तारा के विमान को बम की धमकी, जयपुर एयरपोर्ट पर कराई जा रही इमरजेंसी लैंडिंग

विमानों को बम से उड़ाने की धमकी देने का सिलसिला लगातार जारी है. ताजा मामला विस्तारा एयरलाइन का है, जिसके एक विमान में बम होने की धमकी मिली. इसके बाद विमान को जयपुर एयरपोर्ट की ओर भेजा गया है, जहां विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाएगी. जानकारी के अनुसार दिल्ली से हैदराबाद (DEL-HYD) की उड़ान UK829 को जयपुर की ओर मोड़ दिया गया है. विस्तारा एयरलाइन ने ट्वीट कर धमकी की जानकारी दी और लिखा दिल्ली से हैदराबाद (DEL-HYD) जाने वाली फ्लाइट UK829 को जयपुर (JAI) की ओर मोड़ दिया गया है और इसके 08.30 बजे जयपुर पहुंचने की उम्मीद है.

#DiversionUpdate: Flight UK829 from Delhi to Hyderabad (DEL-HYD) has been diverted to Jaipur (JAI) and is expected to arrive in Jaipur at 0830 hrs. Please stay tuned for further updates.