विज्ञापन
विशेष लिंक

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की बढ़ी मुश्किलें, मुंबई स्थित घर पर पड़ी इनकम टैक्स की रेड

इनकम टैक्स ने शिल्पा शेट्टी के मुंबई वाले घर से पहले बेंगलुरु में उनके दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की थी. बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की टीम मुंबई में उनके घर पर दस्तावेजों की जांच कर रही है.

Read Time: 2 mins
Share
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की बढ़ी मुश्किलें, मुंबई स्थित घर पर पड़ी इनकम टैक्स की रेड
  • मुंबई में शिल्पा शेट्टी के घर पर इनकम टैक्स विभाग ने की छापेमारी
  • विभाग की अलग-अलग टीमें कई घंटों से शिल्पा शेट्टी के घर और संबंधित ठिकानों पर दस्तावेजों की जांच कर रही हैं
  • इनकम टैक्स अधिकारियों ने पब में दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन के रिकॉर्ड की गहन पड़ताल की है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के मुंबई स्थित घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है. सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई उनके बैस्टियन रेस्टोरेंट से संबंधित वित्तीय लेन-देन और कथित टैक्स अनियमितताओं की जांच के तहत की जा रही है. बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स की अलग-अलग टीमें कई घंटों से शिल्पा शेट्टी के घर और उनसे जुड़े दूसरे ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.सूत्रों के अनुसार इनकम टैक्स विभाग रेस्टोरेंट और उससे जुड़ी कंपनियों के वित्तीय रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं. 

आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने बुधवार को मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के स्वामित्व वाले बेंगलुरु स्थित ‘बैस्टियन' पब पर छापा मारा था. यह पब सेंट मार्क्स रोड पर स्थित है और शहर के सबसे महंगे पब्स में गिना जाता है. सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई टैक्स चोरी के आरोपों की जांच के तहत की गई है. जानकारी के अनुसार, इनकम टैक्स अधिकारियों ने सुबह से ही पब में निरीक्षण शुरू कर दिया.

विभाग के अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच की और वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल की. पब के संचालन से जुड़े आयकर भुगतान में अनियमितताओं की शिकायत मिलने के बाद यह कदम उठाया गया. छापेमारी के दौरान इनकम टैक्स विभाग की टीम में दस से अधिक अधिकारी शामिल थे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Income Tax Raid In Shilpa Shetty Home, Income Tax Raid
Get App for Better Experience
Install Now