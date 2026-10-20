पैसे, विदेश में नौकरी... टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वालों से किए गए थे कई वादे, जांच में चौंकाने वाले खुलासे

मुंबई के जुहू इलाके में शनिवार को बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर दो लोगों ने फायरिंग की, वहीं उनका तीसरा साथी कुछ मीटर दूर अपनी मोटरसाइकिल पर उनका इंतजार कर रहा था. टाइगर को निशाना बनाकर सात राउंड फायरिंग करने के बाद, तीनों एक बाइक पर सवार होकर भाग गए. उन्होंने अंधेरी वेस्ट रेलवे स्टेशन के पास बाइक छोड़ दी और फिर जयपुर जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए. इन सबके पीछे उनका मकसद पैसा और विदेश में नौकरी पाना था.

टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले की शुरुआती जांच में पता चला है कि इन तीनों को हमला करने के बदले विदेश में नौकरी दिलाने का वादा किया गया था. बिहार के बेगूसराय निवासी 22 साल के ऋतिक उर्फ ​​रोशन, हरियाणा के सोनीपत निवासी 18 साल के रेहान और हरियाणा के ही 18 साल के फूल सिंह को हमला करने के लिए एडवांस के तौर पर 50 हजार रुपये दिए गए थे और उनसे वादा किया गया था कि हमला सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद उन्हें और पैसे दिए जाएंगे.

पुलिस आरोपियों को दिए गए पैसों की जांच कर रही है. ये पैसे कई छोटी-छोटी किस्तों में दिए गए थे, ताकि इसके लेन-देन का पता लगाना मुश्किल हो जाए.

सूत्रों के मुताबिक, एक 'हैंडलर' ने आरोपियों में से एक से संपर्क किया और उन्हें पैसों का लालच दिया. पुलिस इस हैंडलर और अन्य साथियों की भूमिका की भी जांच कर रही है, जिन्होंने इन आरोपियों को काम पर रखा और उन्हें पैसे मुहैया कराए.

लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्शन

जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एक साथी, अनिल पंडित पर इस पूरी साजिश में शामिल होने का शक है. लॉरेंस बिश्नोई ने पंडित के जरिए ही टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है. हमले के तुरंत बाद, सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप सामने आई. इसमें एक आदमी को हिंदी में बात करते हुए सुना जा सकता है. उसने दावा किया कि वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से बोल रहा है और हमले की जिम्मेदारी ली.

अनिल पंडित ने कहा, "मैं अनिल पंडित हूं. मैं लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई जैसा हूं. आज टाइगर श्रॉफ के साथ जो कुछ भी हुआ, उसकी जिम्मेदारी मैं और हरमन संधू लेते हैं." उसने आगे कहा कि टाइगर श्रॉफ को समझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह हमारी बात नहीं समझे. साथ ही, उसने अभिनेता सलमान खान से जुड़े लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी. उसने कहा, "पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, जो कोई भी हमारे साथ जुड़े बिना काम करेगा, या सलमान खान के साथ काम करेगा, उसे मार दिया जाएगा. यह पहली और आखिरी चेतावनी है."

सोमवार सुबह राजस्थान के कोटा में, ट्रेन से दिल्ली जा रहे इन तीन आरोपियों को पकड़ा गया. पुलिस के मुताबिक, ये तीनों नेपाल भागने की फिराक में थे. आरोपियों को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की करीब 20 विशेष टीमें बनाई गई थीं.

बता दें कि रविवार को मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग हुई थी. अभिनेता फुटबॉल खेलने के बाद वहां से निकल रहे थे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोग उनकी कार के पास पहुंचे. इनमें से दो लोगों ने कार पर गोलियां चलाईं, जबकि तीसरा बाइक चला रहा था. इस घटना में टाइगर के हाथ में बारूद और कांच के टुकड़ों से चोट आई. वहीं, उनका ड्राइवर गोली लगने से घायल हो गया.

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच की मदद से उनके रास्ते का पता लगाया. जांच के अनुसार, आरोपी अंधेरी इलाके में बाइक छोड़ने के बाद ट्रेन से आगे निकले थे. मुंबई पुलिस से मिली सूचना के आधार पर राजस्थान की कोटा पुलिस ने तीनों को रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से हिरासत में लिया. आरोपी जयपुर और दिल्ली के रास्ते नेपाल भागने की योजना बना रहे थे.

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