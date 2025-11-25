विज्ञापन
BMC की मतदाता सूची में 11 लाख से अधिक डबल वोटर्स के नाम, विपक्षी दलों ने उठाए थे सवाल

बीएमसी चुनाव में हार जीत का अंतर बहुत कम होता है, ऐसे में वोटर लिस्ट में शामिल यह डबल वोटर चुनाव के प्रभावित कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस लड़ाई के लिए तैयार है

मुंबई में वोटर लिस्ट में नामों का दोहराव.
  • मुंबई महानगरपालिका की प्रारूप मतदाता सूची में संभावित दोहरे मतदाताओं की संख्या 11 लाख से अधिक है.
  • S वार्ड में सबसे अधिक 69,500 दोहरे मतदाता पाए गए जबकि B वार्ड में सबसे कम 8,398 दोहरे मतदाता हैं.
  • भांडुप विभाग के 14 प्रभागों में कुल 69,500 दोहरे मतदाताओं की पहचान की गई है.
मुंबई:

मुंबई महानगरपालिका BMC चुनाव के लिए जारी प्रारूप मतदाता सूची पर विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए सवालों के बाद, BMC ने अब संभावित दोहरे मतदाताओं यानी डुप्लीकेट वोटर्स की वार्ड-वार संख्या जारी की है.BMC द्वारा प्रसारित सूची के अनुसार, प्रारूप मतदाता सूची में 11 लाख से अधिक यानी 11,01,505 दोहरे नाम होने की संभावना है.

'S' वार्ड में सबसे ज्यादा दोहरे मतदाता

आंकड़ों के अनुसार, 'S' वार्ड में सर्वाधिक दोहरे मतदाता दर्ज किए गए हैं, जहां यह संख्या 69,500 है.वहीं, 'B' वार्ड में सबसे कम दोहराव पाया गया है, जहां 8,398 दोहरे मतदाता हैं. भांडुप विभाग, जिसमें सर्वाधिक 14 प्रभाग हैं, वहां भी 69,500 दोहरे मतदाता पाए गए हैं. पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे के वर्ली विधानसभा क्षेत्र में 6,800 से अधिक है. कुछ विशिष्ट प्रभागों में दोहरे मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक है.

कहां कितने वोटर्स ज्यादा मिले

पूर्व महापौर किशोरी पेडणेकर के प्रभाग क्रमांक 199 में सर्वाधिक 8,207 दोहरे मतदाताओं की संख्या है, जबकि पूर्व महापौर स्नेहल आंबेकर के प्रभाग 198 में 7,295 दोहरे मतदाता पाए गए हैं. इसी तरह, ठाकरे सेना के आशिष चेंबुरकर के प्रभाग 196 में 7,095 और शिंदे गुट के पूर्व नगरसेवक समाधान सरवणकर के प्रभाग क्र. 194 में 7,584 दोहरे मतदाता दर्ज किए गए हैं. वहीं, तेजस्वीनी घोसालकर के प्रभाग क्रमांक 1 में 2,142 दोहरे मतदाता हैं.

BMC चुनाव हो सकते हैं प्रभावित

बीएमसी चुनाव में हार जीत का अंतर बहुत कम होता है, ऐसे में वोटर लिस्ट में शामिल यह डबल वोटर चुनाव के प्रभावित कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस लड़ाई के लिए तैयार है.

