कोलकाता में विस्फोट, एक शख्स घायल; बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, लगभग 13.45 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ब्लोचमैन सेंट और एसएन बनर्जी रोड के एक्स-इंग पर विस्फोट की घटना हुई और एक व्यक्ति/कचरा बीनने वाला घायल हो गया. जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और इलाके को घेर लिया. फिलहाल इस मामले की जांच जारी है.

#WATCH | West Bengal: Information was received at around 13.45 hrs that at the x-ing of Blochmann St and S N Banerjee Rd an incident of blast took place and one person/rag picker was injured. Accordingly, OC Taltala went there and learnt that injured was removed to NRS & has… pic.twitter.com/aRI3DRTQQF

जानकारी के मुताबिक, पुलिस इस मामले की जांच गहनता से कर रही है. मौके पर बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड (बीडीडीएस) टीम को बुलाया गया. कोलकता पुलिस ने बताया कि फिहलाह आस-पास के इलाकों की अच्छे से छानबीन की जा रही है.

मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि, "जब विस्फोट हुआ तो हम पास ही खड़े थे... हम तुरंत घटनास्थल पर भागे और देखा कि कूड़ा बीनने वाला एक व्यक्ति पास में पड़ा हुआ था. व्यक्ति की दाहिनी कलाई पर चोट लगी है...विस्फोट की आवाज बहुत तेज थी...पुलिस तुरंत यहां पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया...यातायात अवरुद्ध हो गया...कोई और घायल नहीं हुआ''

#WATCH | Kolkata, West Bengal: A person who claims to be the eyewitness, says, "We were standing nearby when the explosion took place...We immediately ran to the spot and saw that one person who was a rag picker was lying by. The person sustained an injury on his right wrist. The… https://t.co/g83wPjpqUH pic.twitter.com/cgUPkrs7ie