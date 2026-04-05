बंगाल चुनाव के लिए BJP ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, मोदी, शाह, मिथुन सहित 40 नाम

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव (West Bengal Election 2026) को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और चुनाव प्रचार भी अपने चरम पर पहुंच रहा है. इसी बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बंगाल चुनाव के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है. इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पार्टी के कई वरिष्ठ केंद्रीय नेता, मुख्यमंत्री और प्रमुख चेहरे शामिल हैं, जो राज्य में चुनावी मैदान संभालेंगे. इस बीच पीएम मोदी ने आज कूच बिहार से बंगाल में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है.

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बंगाल में कौन-कौन करेगा चुनाव प्रचार

बीजेपी की ओर से जारी स्टार प्रचारकों की सूची में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जे.पी. नड्डा, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, फडणवीस, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, हिमंत बिस्वा सरमा, अश्विनी वैष्णव, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, भूपेंद्र यादव, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी और बिप्लब कुमार देब जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हैं. इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती, कंगना रनौत, हेमा मालिनी, मनोज तिवारी, लिएंडर पेस, सुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, सुकांत मजूमदार, शांतनु ठाकुर, अमित मालवीय समेत कई केंद्रीय और प्रदेश स्तर के नेता भी बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे.

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पीएम मोदी ने कूच बिहार से की शुरुआत

पीएम मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा बंगाल 'शक्ति पूजा' की धरती है. मैं यहां आए सभी बहनों-बेटियों को, बंगाल की हर बहन-बेटियों से कहूंगा कि भाजपा आपके सम्मान और आपकी समृद्धि के लिए मैदान में है. अगर सत्ता में भाजपा आएगी तो महिलाओं के सच्चे सशक्तीकरण का रास्ता खोलेगी और यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है. उन्होंने कहा कि 4 मई के बाद कानून अपना काम करेगा. अपराधी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, इस बार न्याय की जीत होगी. उन्होंने कहा कि वर्षों से बंगाल के लोगों की मेहनत की कमाई लूटी जा रही है. हर भ्रष्ट व्यक्ति को जवाबदेह ठहराया जाएगा और उसे जनता को लूटी गई संपत्ति लौटानी होगी.