पहले ईवीएम, अब कार्यकर्ता - अगला कौन? जनता?? बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का राहुल गांधी से सवाल

ये बातें बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कही हैं. दरअसल, शहजाद आज गुजरात में राहुल गांधी के दिए उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक किस्सा सुनाया. इस किस्से में उन्होंने कार्यकर्ताओं को दो किस्म के घोड़े बताए. साथ ही ये भी कह दिया कि कांग्रेस के ही कुछ नेता बीजेपी को गुप्त रूप से मदद करते हैं. ऐसे 30-40 नेताओं को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए.

Rahul Gandhi has once again proven he is the OG when it comes to bizarre comments & no Shama Mohd can displace him but



1) Mr Entitled Dyanst stop calling Congress workers as “ghoda” - they are humans



2) Stop blaming others for your failures - first EVM now Karyakartas - who… pic.twitter.com/R6cDZ3bCDM