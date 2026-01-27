आज सोनिया गांधी की अहम बैठक में आएंगे शशि थरूर? हाल ही में पीएम की तारीफ की थी

विज्ञापन
कांग्रेस संसदीय दल की रणनीति समूह की आज सोनिया गांधी के आवास पर अहम बैठक होने वाली है, जिस पर शशि थरूर की मौजूदगी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. हाल ही में पीएम की तारीफ और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर अलग रुख के बाद पार्टी से मतभेद की चर्चा तेज है. थरूर का कहना है कि उन्होंने कभी पार्टी की ‘लक्ष्मण रेखा’ नहीं लांघी.

कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की रणनीति समूह की आज होने वाली अहम बैठक पर सियासी निगाहें टिकी हैं. यह बैठक कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर मंगलवार को आयोजित की जा रही है, जिसमें आगामी बजट सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस सांसद शशि थरूर इस बैठक में शामिल होंगे?

दरअसल, केरल से जुड़े मुद्दों को लेकर पहले हुई एक अहम बैठक में शशि थरूर शामिल नहीं हुए थे. इसके बाद हाल ही में प्रधानमंत्री की तारीफ और ‘ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर पार्टी लाइन से अलग राय रखने के कारण उनके और कांग्रेस नेतृत्व के रिश्तों को लेकर अटकलें फिर से तेज हो गई हैं.

‘लक्ष्मण रेखा' नहीं लांघी: शशि थरूर

इसी बीच, शशि थरूर ने पार्टी और अपने रिश्तों पर खुलकर बात की है. केरल के कोझिकोड में शनिवार को उन्होंने कहा कि संसद के भीतर उन्होंने कभी भी पार्टी के घोषित रुख, यानी ‘लक्ष्मण रेखा', का उल्लंघन नहीं किया है.

हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि ‘ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर पार्टी और उनके बीच सैद्धांतिक मतभेद रहे हैं. थरूर ने साफ कहा कि इस मुद्दे पर वह अपने रुख पर अब भी कायम हैं.

CPP रणनीति समूह की बैठक आज

कांग्रेस संसदीय दल के रणनीति समूह की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने वाला है. इससे पहले 27 जनवरी को एक सर्वदलीय बैठक भी प्रस्तावित है, जिसमें विपक्षी दल उन मुद्दों को उठाएंगे, जिन्हें वे बजट सत्र के दौरान संसद में रखना चाहते हैं.

कल से शुरू हो रहा संसद का बजट सत्र

बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें एक अंतर-सत्र अवकाश रहेगा.

  • पहला चरण: 28 जनवरी से 13 फरवरी
  • दूसरा चरण: 9 मार्च से 2 अप्रैल

इस सत्र में कुल 30 बैठकें होंगी और केंद्रीय बजट 2026‑27 एक फरवरी को पेश किया जाएगा. बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधन से होगी.

थरूर की मौजूदगी पर सस्पेंस

ऐसे में सवाल यह है कि क्या शशि थरूर आज की इस अहम रणनीतिक बैठक में शामिल होकर पार्टी के साथ एकजुटता का संदेश देंगे या फिर उनकी अनुपस्थिति कांग्रेस के भीतर चल रही असहजता को और गहरा करेगी. पार्टी सूत्रों और सियासी गलियारों की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं.

