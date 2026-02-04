विज्ञापन
कांग्रेस मुख्यालय के सामने BJP का प्रदर्शन, रवनीत बिट्टू पर राहुल गांधी के बयान को लेकर आक्रोश

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी राहुल गांधी के केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को 'गद्दार' कहे जाने पर नया सियासी बवाल खड़ा हो गया है. बीजेपी ने इसे सीधे सिखों के अपमान से जोड़ दिया है. बीजेपी ने राहुल गांधी से इस्तीफा देने की मांग की है. इस बीच दिल्ली में राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है. हेडक्वार्टर के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता इसे फांदकर अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं.

राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता जुट गए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं. प्रदर्शनकारी 'सिख सरदार है, राहुल गांधी गद्दार है' जैसे नारे लिखी तख्तियों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं. पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग को फांदकर अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं.

पूरा मामला क्या है?

संसद भवन के मकर द्वार पर राहुल गांधी निलंबित सांसदों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे. इसी दौरान रवनीत सिंह बिट्टू वहां से गुजरे. उन्हें देखते ही राहुल गांधी ने उन्हें 'गद्दार दोस्त' कहकर तंज कसा. राहुल ने कहा, 'मेरा गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, वापस आऊंगा.' राहुल ने बिट्टू से हाथ मिलाने की भी कोशिश की लेकिन बिट्टू ने उनसे हाथ नहीं मिलाया. बाद में राहुल की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए बिट्टू ने उन्हें 'देश का दुश्मन' बता दिया.
 

