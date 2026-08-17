टीम नितिन नवीन में 40% से ज्यादा वंचित समाज से, हर वर्ग-क्षेत्र को प्रतिनिधित्व, ये हैं BJP के नये चेहरे

- नितिन नवीन ने 64 सदस्यों की नई टीम बनाई है, जिसमें युवाओं और अनुभवी नेताओं को संतुलित रूप से शामिल किया गया है
- टीम में देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो भौगोलिक विविधता को दर्शाता है
- पूर्वोत्तर क्षेत्र को विशेष महत्व देते हुए, तीन क्षेत्रीय नेताओं और एक समर्पित समन्वय सेल की स्थापना की गई है
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी टीम बना ली है. कुल 64 लोगों को इस टीम में जगह मिली है. सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू हो गईं हैं. खास बात ये है कि इस टीम में युवाओं के साथ-साथ अनुभव को भी तरजीह दी गई है. बीजेपी के देश भर में बढ़ते जनाधार को देखते हुए पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के लगभग राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है.
नितिन नवीन की टीम की खास बातें
- नवीन टीम में भारत के हर वर्ग और क्षेत्र को शामिल किया गया है. भौगोलिक नजरिए से देखें तो, इन नई नियुक्तियों से देश भर के 23 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है. ऐसी संतुलित नियुक्तियों से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की एग्जीक्यूटिव टीम को देश के विशाल भौगोलिक विस्तार और क्षेत्रीय बारीकियों की गहरी समझ के साथ काम करने में मदद मिलेगी.
- पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है. त्रिपुरा, असम और नागालैंड से 3 क्षेत्रीय नेताओं की नियुक्ति और एक समर्पित 'पूर्वोत्तर समन्वय सेल' (North-East Coordination Cell) को जारी रखकर इस क्षेत्र को खास अहमियत दी गई है. इस सेल की कमान डॉ. संबित पात्रा संभालेंगे.
- इसके अलावा, नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर से 4 आदिवासी प्रतिनिधियों को शामिल करके आदिवासी समुदाय की महत्वपूर्ण आवाजों को जगह दी है; इनमें से 2 प्रतिनिधि महिलाएं हैं. इस टीम में 40 फीसदी से ज्यादा वंचित समाज से हैं.
- इसके अलावा, अनुसूचित जातियों (SC) का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के 3 सदस्य करते हैं.
- यह टीम सामाजिक और धार्मिक समावेश की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाती है. देश के विभिन्न वर्गों से 10 अनुभवी महिला नेताओं को राष्ट्रीय कार्यालय में नियुक्त किया गया है, जो वरिष्ठ संगठनात्मक भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
- भारत के हर प्रमुख धर्म का सम्मान और उन्हें उचित स्थान सुनिश्चित करते हुए, राष्ट्रीय कार्यालय समाज के विविध वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है. इसमें हिंदू नेताओं के साथ-साथ 1 सिख, 2 ईसाई, 1 मुस्लिम, 1 जैन और 1 पारसी सदस्य शामिल हैं.
64 लोगों की पूरी लिस्ट यहां देखें
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं अन्य दायित्वों पर नियुक्त किया जा रहा है। (1/2) pic.twitter.com/tcTJsJG0dc— BJP (@BJP4India) August 17, 2026
इन 13 लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया
|वसुंधरा राजे सिंधिया
|राजस्थान
|तीरथ सिंह रावत
|उत्तराखंड
|राम माधव
|दिल्ली
|बैजयंत जय पांडा
|ओडिशा
|डी पुरंदेश्वरी
|आंध्र प्रदेश
|रेखा वर्मा
|उत्तर प्रदेश
|वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी
|गुजरात
|भारती प्रवीण पवार
|महाराष्ट्र
|सरदार मनप्रीत सिंह बादल
|पंजाब
|लाल सिंह आर्य
|मध्य प्रदेश
|प्रो. एम नागराज
|कर्नाटक
|प्रो. तारीक मंसूर
|उत्तर प्रदेश
|मधुचंद्रा कार
|पश्चिम बंगाल
इन 8 लोगों को महामंत्री बनाया गया
|विनोद तावड़े
|महाराष्ट्र
|सुनील बंसल
|दिल्ली
|बिप्लब कुमार देब
|त्रिपुरा
|स्मृति ईरानी
|उत्तर प्रदेश
|सतीश पूनिया
|राजस्थान
|गजेंद्र पटेल
|मध्य प्रदेश
|हरीश द्विवेदी
|उत्तर प्रदेश
|संजय भाटिया
|हरियाणा
ये बने संगठन महामंत्री और सह-महामंत्री
|बीएल संतोष- महामंत्री (संगठन)
|दिल्ली
|शिवप्रकाश- सह-महामंत्री (संगठन)
|मुंबई
|सौदान सिंह- सह-महामंत्री (संगठन)
|चंडीगढ़
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