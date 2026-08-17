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टीम नितिन नवीन में 40% से ज्यादा वंचित समाज से, हर वर्ग-क्षेत्र को प्रतिनिधित्व, ये हैं BJP के नये चेहरे

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है. इसमें सबसे चौंकाने वाला फैसला आईटी सेल अध्यक्ष को लेकर है. नितिन नवीन ने बीजेपी आईटी सेल का जिम्मा अमित मालवीय की जगह दीपक महस्के को दिया है.

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टीम नितिन नवीन में 40% से ज्यादा वंचित समाज से, हर वर्ग-क्षेत्र को प्रतिनिधित्व, ये हैं BJP के नये चेहरे
नितिन नवीन की नई टीम सभी वर्गों का खास ख्याल रखा गया है.
  • नितिन नवीन ने 64 सदस्यों की नई टीम बनाई है, जिसमें युवाओं और अनुभवी नेताओं को संतुलित रूप से शामिल किया गया है
  • टीम में देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो भौगोलिक विविधता को दर्शाता है
  • पूर्वोत्तर क्षेत्र को विशेष महत्व देते हुए, तीन क्षेत्रीय नेताओं और एक समर्पित समन्वय सेल की स्थापना की गई है
बीजेपी की इस नई टीम में कौन-कौन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं?

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी टीम बना ली है. कुल 64 लोगों को इस टीम में जगह मिली है. सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू हो गईं हैं. खास बात ये है कि इस टीम में युवाओं के साथ-साथ अनुभव को भी तरजीह दी गई है. बीजेपी के देश भर में बढ़ते जनाधार को देखते हुए पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के लगभग राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है. 

नितिन नवीन की टीम की खास बातें

  1. नवीन टीम में भारत के हर वर्ग और क्षेत्र को शामिल किया गया है. भौगोलिक नजरिए से देखें तो, इन नई नियुक्तियों से देश भर के 23 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है. ऐसी संतुलित नियुक्तियों से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की एग्जीक्यूटिव टीम को देश के विशाल भौगोलिक विस्तार और क्षेत्रीय बारीकियों की गहरी समझ के साथ काम करने में मदद मिलेगी.
  2. पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है. त्रिपुरा, असम और नागालैंड से 3 क्षेत्रीय नेताओं की नियुक्ति और एक समर्पित 'पूर्वोत्तर समन्वय सेल' (North-East Coordination Cell) को जारी रखकर इस क्षेत्र को खास अहमियत दी गई है. इस सेल की कमान डॉ. संबित पात्रा संभालेंगे.
  3. इसके अलावा, नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर से 4 आदिवासी प्रतिनिधियों को शामिल करके आदिवासी समुदाय की महत्वपूर्ण आवाजों को जगह दी है; इनमें से 2 प्रतिनिधि महिलाएं हैं. इस टीम में 40 फीसदी से ज्यादा वंचित समाज से हैं.
  4. इसके अलावा, अनुसूचित जातियों (SC) का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के 3 सदस्य करते हैं.
  5. यह टीम सामाजिक और धार्मिक समावेश की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाती है. देश के विभिन्न वर्गों से 10 अनुभवी महिला नेताओं को राष्ट्रीय कार्यालय में नियुक्त किया गया है, जो वरिष्ठ संगठनात्मक भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
  6. भारत के हर प्रमुख धर्म का सम्मान और उन्हें उचित स्थान सुनिश्चित करते हुए, राष्ट्रीय कार्यालय समाज के विविध वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है. इसमें हिंदू नेताओं के साथ-साथ 1 सिख, 2 ईसाई, 1 मुस्लिम, 1 जैन और 1 पारसी सदस्य शामिल हैं.

64 लोगों की पूरी लिस्ट यहां देखें

इन 13 लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया

वसुंधरा राजे सिंधियाराजस्थान
तीरथ सिंह रावतउत्तराखंड
राम माधवदिल्ली
बैजयंत जय पांडाओडिशा
डी पुरंदेश्वरीआंध्र प्रदेश
रेखा वर्माउत्तर प्रदेश
वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशीगुजरात
भारती प्रवीण पवारमहाराष्ट्र
सरदार मनप्रीत सिंह बादलपंजाब
लाल सिंह आर्यमध्य प्रदेश
प्रो. एम नागराजकर्नाटक
प्रो. तारीक मंसूरउत्तर प्रदेश
मधुचंद्रा कारपश्चिम बंगाल

इन 8 लोगों को महामंत्री बनाया गया

विनोद तावड़ेमहाराष्ट्र
सुनील बंसलदिल्ली
बिप्लब कुमार देबत्रिपुरा
स्मृति ईरानीउत्तर प्रदेश
सतीश पूनियाराजस्थान
गजेंद्र पटेलमध्य प्रदेश
हरीश द्विवेदीउत्तर प्रदेश
संजय भाटियाहरियाणा

 ये बने संगठन महामंत्री और सह-महामंत्री

बीएल संतोष- महामंत्री (संगठन)दिल्ली
शिवप्रकाश- सह-महामंत्री (संगठन)मुंबई
सौदान सिंह- सह-महामंत्री (संगठन)चंडीगढ़

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