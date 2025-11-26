बीजेपी सांसद हेमांग जोशी ने राहुल गांधी को लिखा पत्र, ‘एकता मार्च’ में शामिल होने का दिया निमंत्रण

- वडोदरा से बीजेपी सांसद डॉ. हेमांग जोशी ने राहुल गांधी को एकता मार्च में शामिल होने का निमंत्रण दिया है.
- यह एकता मार्च 26 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा और 29-30 नवंबर को वडोदरा से गुजरेगा.
- डॉ. जोशी ने इस यात्रा को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया और राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठने का आग्रह किया है.
वडोदरा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद डॉ. हेमांग जोशी ने कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित ‘एकता मार्च' में शामिल होने का निमंत्रण दिया है. यह मार्च भारत सरकार द्वारा 26 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है और 29–30 नवंबर को वडोदरा से गुजरेगा.
डॉ. जोशी ने अपने पत्र में कहा कि यह यात्रा राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है और सरदार पटेल के विचारों को समर्पित है. उन्होंने राहुल गांधी से आग्रह किया कि वे इस मार्च में शामिल होकर यह संदेश दें कि राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर सभी दल एक साथ खड़े हैं.
'इस यात्रा में शामिल हों कांग्रेस नेता'
सांसद ने यह भी सुझाव दिया कि कांग्रेस के गुजरात के नेता भी इस यात्रा में भाग लें, जिससे उन्हें भी लाभ मिलेगा. पत्र में सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का आश्वासन देते हुए कहा गया है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की ओर से सभी आवश्यक इंतज़ाम किए जाएंगे.
डॉ. जोशी ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों का उत्सव बताते हुए कहा कि ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को मजबूत करने का यह एक ऐतिहासिक अवसर है.
