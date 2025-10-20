विज्ञापन
भारतीय वायुसेना ने अनोखे अंदाज में दी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं, देखें Video

इस वीडियो में फाइटर प्लेन के नीचे से बार-बार आतिशबाजी होते हुए नजर आ रही है. वहीं एक अन्य क्लिप में जहाज पीछे से फ्लेयर्स निकालते हुए नजर आ रहा है. 

  • इंडियन एयर फोर्स ने दिवाली के मौके पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर शुभकामनाएं दी हैं
  • वीडियो में फाइटर प्लेन के नीचे से बार-बार रंग-बिरंगे फ्लेयर्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं
  • एक अन्य क्लिप में जहाज के पीछे से फ्लेयर्स निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं
नई दिल्ली:

दिवाली के मौके पर इंडियन एयर फोर्स बेहद ही अनोखे अंदाज में लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी. दरअसल, इंडियन एयर फोर्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो के साथ ही उन्होंने देश के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं. 

इस वीडियो में फाइटर प्लेन के नीचे से बार-बार फ्लेयर्स निकलते होते हुए नजर आ रही है. वहीं एक अन्य क्लिप में जहाज पीछे से फ्लेयर्स निकालते हुए नजर आ रहा है. 

 यहां आपको बता दें कि इंडियन आर्मी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए देश की जनता को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं.

