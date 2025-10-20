भारतीय वायुसेना ने अनोखे अंदाज में दी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं, देखें Video

दिवाली के मौके पर इंडियन एयर फोर्स बेहद ही अनोखे अंदाज में लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी. दरअसल, इंडियन एयर फोर्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो के साथ ही उन्होंने देश के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं.

इस वीडियो में फाइटर प्लेन के नीचे से बार-बार फ्लेयर्स निकलते होते हुए नजर आ रही है. वहीं एक अन्य क्लिप में जहाज पीछे से फ्लेयर्स निकालते हुए नजर आ रहा है.

यहां आपको बता दें कि इंडियन आर्मी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए देश की जनता को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं.