भारतीय वायुसेना ने अनोखे अंदाज में दी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं, देखें Video

- इंडियन एयर फोर्स ने दिवाली के मौके पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर शुभकामनाएं दी हैं
- वीडियो में फाइटर प्लेन के नीचे से बार-बार रंग-बिरंगे फ्लेयर्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं
- एक अन्य क्लिप में जहाज के पीछे से फ्लेयर्स निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं
दिवाली के मौके पर इंडियन एयर फोर्स बेहद ही अनोखे अंदाज में लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी. दरअसल, इंडियन एयर फोर्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो के साथ ही उन्होंने देश के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं.
इस वीडियो में फाइटर प्लेन के नीचे से बार-बार फ्लेयर्स निकलते होते हुए नजर आ रही है. वहीं एक अन्य क्लिप में जहाज पीछे से फ्लेयर्स निकालते हुए नजर आ रहा है.
Indian Air Force wishes you— Indian Air Force (@IAF_MCC) October 20, 2025
Happy Diwali 2025.#IAF#HappyDiwali@DefenceMinIndia@SpokespersonMoD@HQ_IDS_India@adgpi@indiannavy@IndiannavyMedia@CareerinIAF pic.twitter.com/E4yeZXCAsK
यहां आपको बता दें कि इंडियन आर्मी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए देश की जनता को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं