डीके शिवकुमार ने कहा, रातोरात भगवान भी नहीं सुधार सकते बेंगलुरु की समस्या, BJP ने लगाया यह आरोप

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के एक बयान से इन दिनों राज्य की राजनीति गरमाई हुई है. दरअसल उन्होंने कहा है कि भगवान भी बेंगलुरु में बढ़ती जाम और बुनियादी संरचना की समस्या का रातोंरात समाधान नहीं कर सकते हैं. उनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है. कई यूजर्स देरी से चल रहीं परियोजनाओं और बढ़ती हुई जाम की समस्या के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार की आलोचना कर रहे हैं.

शिवकुमार सड़क निर्माण पर एक कार्यशाला का उद्घाटन करने गए थे. उद्घाटन के बाद वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "बेंगलुरु को दो या तीन साल में नहीं बदला जा सकता. यहां तक ​​कि भगवान भी ऐसा नहीं कर सकते हैं. इसे केवल तभी बदला जा सकता है जब उचित योजना बनाई जाए और उसे ठीक से क्रियान्वित किया जाए."

