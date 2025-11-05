इनका एटम बम फटता क्यों नहीं... आपका समय खराब कर रहे, बीजेपी का राहुल के आरोपों पर पलटवार

कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बिहार में पहले चरण की वोटिंग से एक दिन पहले 'हाइड्रोजन बम' फोड़ने का दावा करते हुए हरियाणा में वोट चोरी और फेक वोटिंग के आरोप लगाए. उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में 25 लाख फेक वोट डले. उन्होंने एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि इस महिला ने 22 बार वोट किया. इन आरोपों पर अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है.

हम भी तो 2004 में जीत वाले एग्जिट पोल्स के बाद भी हार गए

रिजिजू ने राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि 2004 में भी सारे एग्जिट पोल्स बीजेपी की जीत का दावा कर रही थी. पर हम चुनाव हार गए, पर हमने तो कोई हल्ला नहीं किया. उन्होंने कहा कि इसके बाद 10 साल तक यूपीए की सरकार रही, हमने ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स को गाली नहीं दी. जब एग्जिट पोल कांग्रेस के फेवर में गया तो बहुत अच्छा, विरोध हुआ तो मीडिया को गाली देते हैं.

वोटर लिस्‍ट पर राहुल गांधी के 'हाइड्रोजन बम' से निकली यह ब्राजील की मॉडल कौन है?

राहुल का एटम बम फटता क्यों नहीं?

रिजिजू ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा में जब चुनाव ही चल रहा था तो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने कहा था कि हरियाणा में कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाएंगे क्योंकि कांग्रेस के नेता ही चुनाव हराना चाहते हैं. हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा था कि राज्य में कांग्रेस में तालमेल ही नहीं है. रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अपनी वजह से हारे हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार-बार बोलते हैं कि एटम बम फोड़ने वाले हैं. पर इनका एटम बम फटता क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि राहुल किसी मामले को गंभीरता से लेकर आते ही नहीं है.

EC के खिलाफ राहुल गांधी ने फोड़ा 'हाइड्रोजन बम', चुनाव आयोग ने दिए ये जवाब

हरियाणा के सीएम के क्लिप पर जवाब

बीजेपी ने राहुल गांधी के हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी क्लिप पर कहा कि हमारे सीएम ने एक लाइन में कहा कि हम चुनाव जीतेंगे, हमारी व्यवस्था अच्छी है. उन्होंने कहा कि व्यवस्था अच्छी का मतलब कार्यकर्ता का प्यार, अनुशासन, लोगों के बीच जाना होता है. उन्होंने कहा कि हम 24 घंटे दौड़ते रहे हैं. तीन-तीन महीने हम पैदल चलते हैं. ये हमारा सिस्टम होता है. वोटर लिस्ट तो सबसे पास उपलब्ध होता है, राजनीतिक दल उस सूची को देख सकते हैं. उनके पास क्लेम और ऑब्जेक्शन का मौका होता है, सूची में से नाम हटवाने का भी मौका होता है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के कई नेता हमसे मिले हैं, बहुत दुखी हैं. वो ईवीएम को गाली दे रहे हैं.

कैसे हो सकती है गड़बड़ी?

रिजिजू ने कहा कि अब राहुल कह रहे हैं कि बिहार में अब ये सब होगा. बिहार के लोग खुश हैं कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो गया है. राहुल गांधी यहां वोट कटने की बात कर रहे हैं. राहुल गांधी की बात तो आरजेडी के नेता भी नहीं बोलते हैं. वोटिंग के समय हर राजनीतिक दल का पोलिंग एजेंट होता है, जो वोटर वोट डालते हैं, पोलिंग एजेंट्स पोलिंग स्टेशन में रहते हैं, वो चेक करते हैं. अब कांग्रेस का वहां पोलिंग एजेंट नहीं है तो वो बता दें कि वो पोलिंग एजेंट नहीं रख पाए. वोटिंग के बाद कोई गड़बड़ी है तो चुनाव आयोग से अपील कर सकते हैं. उसके बाद भी न्याय नहीं मिला तो वो अदालत जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि काउंटिंग में हर पार्टी का काउंटिंग एजेंट्स होते हैं. रिजिजू ने कहा कि मैंने 7 चुनाव लड़े हैं हमारे एजेंट्स रहते हैं कहां गड़बड़ी होती है, अदालत में कभी-कभी हुआ है कि चुनाव को रद्द कराया है. रिजिजू ने कहा कि इनको अदालत नहीं जाना, चुनाव आयोग में अपील नहीं करना है, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, प्रेजेंटेशन दिखाएंगे और भाग जाएंगे.मीडियाकर्मियों का ये समय खराब कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक महिला की तस्वीर को टीशर्ट पर शो कर घूमते रहे फिर उस महिला ने डांटा. नकली नाम और नकली इश्यू को लेकर बोलते हैं. अब बिहार में मतदान है, वे उससे हटकर हरियाणा की कहानी सुना रहे हैं. बिहार में उनका कुछ बचा नहीं है, इसलिए हरियाणा की कहानी सुना रहे हैं. विदेश की महिला की बात करते हैं, पार्लियामेंट चलता रहता है तो ये विदेश घूमते रहते हैं. नेता प्रतिपक्ष को सीरियस मुद्दे पर बात करना चाहिए. वे कह रहे हैं कि हरियाणा के एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल में कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन बाद में हार गई.