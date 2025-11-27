भाजपा दे रही मूर्खातापूर्ण दलीलें! BJP गुजरात का ‘एक्स’ अकाउंट आयरलैंड में कैसे.... कांग्रेस का पलटवार

कांग्रेस ने कुछ ‘एक्स' अकाउंट के ‘लोकेशन' (स्थान) को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के हमले पर पलटवार करते हुए गुरुवार को कहा कि बीजेपी मूर्खतापूर्ण दलीलें देकर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है.पार्टी की सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी कहा कि यदि भाजपा की दलील ठीक है तो उसे बताना चाहिए कि उसकी गुजरात इकाई और ‘स्टार्टअप इंडिया' के अकाउंट आयरलैंड से क्यों संचालित हो रहे हैं? भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने गुरुवार को आरोप लगाया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर और अन्य देशों में स्थित सोशल मीडिया अकाउंट राहुल गांधी और वामपंथी तंत्र के इशारे पर भारत विरोधी माहौल बना रहे हैं.

उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा के 'एक्स' अकाउंट की लोकेशन अमेरिका है. उनके इस आरोपों पर सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा पर पलटवार करते हुए संवाददाताओं से कहा कि ‘एक्स' ने एक नया प्रोडक्ट शुरू किया है, जिसमें अकाउंट के लोकेशन की जानकारी मिलती है. हालांकि, इसे लेकर एक्स की तरफ से भी एक क्लेरिफिकेशन आया है.

‘एक्स' ने कहा है कि लोकेशन, यात्रा या किसी तकनीकी दिक्कत से बदल सकता है. ये डेटा सही नहीं हो सकता है. श्रीनेत ने कहा कि ये जानते हुए भी भाजपा ने संवाददाता सम्मेलन करके कहा कि कांग्रेस के समर्थकों के कई हैंडल विदेश से चल रहे हैं तथा यह देश के खिलाफ साजिश है. ऐसे में मैं इन्हें बताना चाहती हूं कि भाजपा या नरेन्द्र मोदी राष्ट्र नहीं हैं. भाजपा को मूर्खता नहीं दिखानी चाहिए.

सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा कि अगर बात हैंडल्स की है तो भाजपा जवाब दे कि गुजरात भाजपा, स्टार्टअप इंडिया का ‘एक्स' अकाउंट आयरलैंड से क्यों चल रहा है? डीडी न्यूज और श्री श्री रविशंकर का अकाउंट अमेरिका से क्यों चल रहा है? भाजपा के कई सारे समर्थकों के हैंडल मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका से क्यों चल रहे हैं? यह महामूर्खता की दलीलें हैं और असल मुद्दों से भटकाने का प्रयास है.

आपको बता दें कि कांग्रेस के पलटवार से पहले बीजेपी प्रवक्‍ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और लेफ्ट के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाया था. संबित पात्रा का कहना था कि साल 2014 से लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी की सोशल मीडिया टीम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत वर्ष का अपमानित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है, फिर चाहे उन्‍हें इसके लिए विदेशी ताकतों की ममद ही क्‍यों न लेनी पड़े, विदेशों में जाकर देश के खिलाफ बयान ही क्‍यों न देने पड़ें.

संबित पात्रा ने बताया कि 'एक्‍स' में पिछले दिनों एक फीचर आया है, जिसके बाद अकाउंट होल्‍डर के देश का पता चल सकता है. यह भी पता चलता है कि अकाउंट कहां से ऑपरेट हो रहा है. ऐसे में जब कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता पवन खेड़ा का अकाउंट देखा गया, तो अमेरिका बेस्‍ड पाया गया. वहीं, महाराष्‍ट्र कांग्रेस का अकाउंट आयरलैंड बेस्‍ड है. वहीं, हिमाचल कांग्रेस का अकाउंट थाईलैंड बेस्‍ड दिखा रहा है.