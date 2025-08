पुरी में जिस 15 साल की लड़की को बदमाशों ने था जलाया, उसने दिल्ली के एम्स में तोड़ दिया दम 

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शनिवार को बताया कि पुरी जिले में 15 दिन पहले तीन अज्ञात बदमाशों ने जिस 15 साल की लड़की को जला दिया था, उसकी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में इलाज के दौरान मौत हो गई है. पुरी जिले में भार्गवी नदी के तट पर 19 जुलाई की सुबह तीन अज्ञात लोगों ने लड़की का अपहरण कर लिया था और उसे आग लगा दी थी.

उसकी मां ने बलंगा थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर में बताया था कि घटना उस समय हुई जब नाबालिग एक दोस्त से मिलने के बाद अपने घर जा रही थी. तीन लोगों ने उसे रोककर अगवा कर लिया और उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी. वह 70 प्रतिशत से ज्‍यादा झुलस चुकी थी. उसे 19 जुलाई को सबसे पहले पिपिली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. बाद में उसे उसी दिन एम्स, भुवनेश्वर ले जाया गया और अगले दिन एयरलिफ्ट करके दिल्ली के एम्स ले जाया गया. यहां उसकी कम से कम दो 'सर्जरी' और 'स्किन ग्राफ्टिंग' की गई.

ओडिशा पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली एम्स में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पीड़िता का बयान दर्ज किया था. माझी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'बलंगा इलाके की लड़की की मौत की खबर सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा है. सरकार के तमाम प्रयासों और दिल्ली स्थित एम्स की विशेषज्ञ चिकित्सा टीम के चौबीसों घंटे प्रयास के बावजूद, उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. मैं लड़की की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और ईश्वर से उसके परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं.'

ओडिशा के उपमुख्यमंत्री के.वी. सिंह देव और पी. परिदा ने भी लड़की की मौत पर शोक व्यक्त किया है. बीजू जनता दल (बीजद) अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक ने नाबालिग लड़की की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया. साथ ही मृतक लड़की के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की. राज्यसभा सदस्य सस्मित पात्रा के नेतृत्व में बीजद सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वे दिल्ली स्थित एम्स जा रहे हैं.

