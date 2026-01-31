बिहार में बर्ड फ्लू का खौफ, दरभंगा में पुष्टि के बाद अब कटिहार में 100 से ज्यादा कौवों की मौत से हड़कंप

बिहार में बर्ड फ्लू की दस्तक ने लोगों की नींद उड़ा दी है. दरभंगा में मृत पाए गए कौवों में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि के बाद अब कटिहार जिले से बड़ी संख्या में कौवों की मौत की खबर है. कटिहार के कुरसेला प्रखंड के उत्तरी मुरादपुर पंचायत इलाके में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब उप स्वास्थ्य केंद्र के पीछे एक बांसबाड़ी में 100 से अधिक कौवे मरे पाए गए.

कटिहार में 100 से ज्यादा कौवों की मौत

100 से ज्यादा कौवों की मौत की सूचना मिलने पर पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. मुकेश कुमार के नेतृत्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और निरीक्षण किया. मृत पक्षियों के सैंपल लेकर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. डॉ. मुकेश ने कहा कि फिलहाल कौवों की मौत के कारणों की पुष्टि नहीं हुई है. पोस्टमॉर्टम और लैब जांच के बाद स्थिति साफ हो पाएगी. शुरुआती तौर पर यह किसी वायरल बीमारी का मामला लग रहा है.

एक दिन पहले दरभंगा जिले में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई थी. दरभंगा के शहरी क्षेत्र के वार्ड संख्या 31 के भीगो इलाके में बड़े पैमाने पर कौवों की मौत की पहली घटना 12 जनवरी को सामने आई थी. जिले के अन्य हिस्सों से भी कौवों की मौत की खबरें हैं. पशुपालन विभाग ने मृत कौवों के सैंपल 12 जनवरी को ही जांच के लिए भोपाल की लैब भेज दिए थे. IANS के मुताबिक, जांच रिपोर्ट में शुक्रवार को एवियन फ्लू इन्फेक्शन की पुष्टि हुई.

पोल्ट्री फार्मों में मुर्गियों की जांच

इसके बाद पूरे जिले में पोल्ट्री फार्मों का निरीक्षण करने के लिए टीमें तैनात की जा रही हैं. पशु पालन विभाग के अधिकारी डॉ. मोहम्मद इंतखाब अख्तर के मुताबिक, सभी पोल्ट्री फार्मों में मुर्गियों के खून की एंटीबॉडी जांच करके इन्फेक्शन का पता लगाने का आदेश दिया गया है. मृत कौवों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जेसीबी मशीन से खोदे गए गड्ढों में वैज्ञानिक तरीके से दफनाया गया.

मृत पक्षियों से दूर रहने की अपील

बड़ी संख्या में कौवों की मौत के बाद ग्रामीणों में डर और चिंता का माहौल है. लोग संभावित संक्रमण को लेकर आशंकित हैं और प्रशासन से सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं. पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जहां पर भी पक्षी मरे हुए पाए गए हैं, वहां एंटीवायरस घोल बनाकर छिड़काव किया जा रहा ताकि अगर कोई इन्फेक्शन है तो दूसरे पक्षियों में न फैले. अधिकारियों ने लोगों से मृत पक्षियों के संपर्क से आने से बचने और पक्षियों की असामान्य मौत की स्थिति में तुरंत सूचना देने की अपील की है.

ये भी देखें- Bihar Mahila Yojana : बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना... इन महिलाओं को अब मिलेंगे 2 लाख, डॉक्यूमेंट्स रखे