बिल गेट्स ने PM मोदी से की मुलाकात, AI, तकनीक सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा

माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने बुधवार को नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, "हमेशा की तरह, बिल गेट्स के साथ एक शानदार बैठक हुई. हमने आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में तकनीक, नवाचार और स्थिरता सहित विभिन्न मुद्दों पर बात की."

वहीं बिल गेट्स ने कहा कि उन्होंने PM मोदी के साथ भारत के विकास, विकसित भारत 2047 के मार्ग और स्वास्थ्य, कृषि, एआई और अन्य क्षेत्रों में प्रगति पर भी चर्चा की.

बिल गेट्स ने पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीर को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, "मैंने पीएम मोदी के साथ भारत के विकास, 2047 में विकसित भारत के मार्ग और स्वास्थ्य, कृषि, एआई और अन्य क्षेत्रों में रोमांचक प्रगति के बारे में बहुत अच्छी चर्चा की, जो आज प्रभाव पैदा कर रहे हैं. यह देखना प्रभावशाली है कि भारत में नवाचार स्थानीय और वैश्विक स्तर पर किस तरह से प्रगति को गति दे रहा है."

अपनी यात्रा के दौरान, बिल गेट्स ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात की और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने में भारत सरकार और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की. जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा, "आज बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के संस्थापक बिल गेट्स से मुलाकात की. हमने फाउंडेशन के साथ हमारे सहयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा, विशेष रूप से मातृ स्वास्थ्य, टीकाकरण और स्वच्छता में भारत द्वारा हासिल की गई उल्लेखनीय प्रगति पर चर्चा की.

Met with Mr. Bill Gates, founder of the Bill & Melinda Gates Foundation, during his visit to India today.



We discussed the remarkable progress India has achieved in healthcare, particularly in maternal health, immunization, and sanitation, through our collaboration with the… pic.twitter.com/lCLZg5KNzi