विज्ञापन
विशेष लिंक

भगवान ऐसे मामा सबको दें, भांजे की शादी में भरा 2 करोड़ का मायरा, सवा करोड़ के नोटों की गड्डियां

Bikaner News: मायरे में इतनी रकम देने वाले दोनों शख्स जेपी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के संचालक भंवर लेघा और जगदीश लेघा हैं. उनका कहना है कि उनके परिवार का यह पहला मायरा था. उनकी बड़ी बहन मीरा के दो बच्चों की शादी है. दोनों भाइयों ने मिलकर ये मायरा भरा है. पढ़ें त्रिभुवन रांगा की रिपोर्ट.

Read Time: 3 mins
Share
भगवान ऐसे मामा सबको दें, भांजे की शादी में भरा 2 करोड़ का मायरा, सवा करोड़ के नोटों की गड्डियां
भांजों की शादी में मामा का शाही मायरा.
  • राजस्थान के बीकानेर में दो मामा ने अपने भांजों की शादी में 1 करोड़ 56 लाख रुपये का मायरा दिया.
  • मायरे में नकद के साथ सवा किलो चांदी और 31 तोला सोना भी शामिल था, जिसकी कीमत लगभग 45 लाख है.
  • भंवर और जगदीश लेघा जेपी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के संचालक हैं, उनके परिवार का ये पहला मायरा था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
बीकानेर:

भांजे-भांजी की शादी में भात देने की परंपरा देश में सदियों पुरानी है. कहीं इसे भात कहा जाता है तो कहीं मायरा. देशभर में अलग-अलग जगहों पर इसे अलग नाम दिए गए हैं. राजस्थान में इसे मायरा कहा जाता है. मायरे की रस्म शादी में बहुत खास मानी जाती है. इस दौरान भाई अपनी बहन को खूब तोहफे देते हैं. राजस्थान के बीकानेर का शाही मायरा इन दिनों चर्चा में है. बीकानेर के नोखा में दो मामा ने मिलकर अपने भांजों की शादी के मायरे की रस्म में इतनी बड़ी रकम दी है कि देखने वालों का मुंह खुला का खुला रह गया. इस खास मायरे की चर्चा पूरे राज्य में हो रही है. 

ये भी पढ़ें- तो बिहार में 200 मंदिर बना लीजिए... वोटिंग से 2 दिन पहले खेसारी का NDA पर बड़ा वार

मायरे में 1 करोड़ 56 लाख की गड्डियां!

मौका था नोखा में गिरधारी और जगदीश गोदारा के बच्चों की शादी का. 1 नवंबर की शाम को हुई मायरे की रस्म में RLP सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी पहुंचे थे. मायरे में 1 करोड़ 56 लाख की गड्डियां सीनियाला गांव के भंवर और जगदीश लेघा ने अपनी बहन मीरा के बच्चों की शादी में दी तो हर कोई दंग रह गया. 

Latest and Breaking News on NDTV

मायरे में नोटों की इतनी गड्डियां देखकर वहां मौजूद मेहमानों की आंखें फटी की फटी रह गईं. देखते ही देखते ये बात आसपास के इलाकों में भी फैल गई. मायरे में इतनी बड़ी रकम देना हर किसी के बस की बात नहीं होती. इस शाही मायरे के बाद हर कोई यही कह रहा है कि भगवान ऐसे मामा सबको दें.   

सवा किलो चांदी और 31 तोला सोना भी दिया

मायरा भरने वाले मामा भंवर लेघा ने बताया कि दो भांजो की शादी में उन्होंने मायरे में एक करोड़ 11 लाख नगद दिए है. वहीं सवा किलो चांदी और 31 तोला सोना भी दिया है, जिसकी कीमत करीब 45 लाख रुपये है. मायरे में इतनी रकम देने वाले दोनों शख्स जेपी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के संचालक भंवर लेघा और जगदीश लेघा हैं. उनका कहना है कि उनके परिवार का यह पहला मायरा था. उनकी बड़ी बहन मीरा के दो बच्चों की शादी है. दोनों भाइयों ने मिलकर ये मायरा भरा है.

बीकानेर के शाही मायरे की चर्चा जोरों पर

बीकानेर में भरे गए इस डेढ़ करोड़ रुपये के मायरे की चर्चा अब पूरे जिले में जोरों पर हो रही है. सोशल मीडिया पर भी मायरे की तस्वीरें और वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं. मायरे में शामिल लोगों ने कहा कि ये सिर्फ  दिखावे के लिए नहीं किया गया है, बल्कि यह परिवार और परंपरा के प्रति सम्मान का प्रतीक है. भाजों के प्रति मामा के इस प्यार की चर्चा जोरों पर है.ये मायरा महज कपड़े, गहने और रकम नहीं बल्कि रिश्तों की गहराई और सम्मान को दिखाता है. यह राजस्थान की समृद्ध परंपरा का भी शानदार उदाहरण है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rajasthan News, Bikaner News, Mayra Ceremony, Mayra In Rajasthan, Shahi Mayra In Bikaner
Get App for Better Experience
Install Now