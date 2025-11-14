बिहार में NDA पर खुलकर बोले उमर अब्दुल्ला, दूसरे राज्यों की सरकारों को नीतीश से सीखने की दी नसीहत

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की भारी जीत और जम्मू-कश्मीर के बडगाम विधानसभा उपचुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जब मैं बिहार की स्थिति देखता हूं, तो मुझे अपनी स्थिति पर कम दुःख होता है. मुझे पता था कि बडगाम चुनाव आसान नहीं होंगे, क्योंकि यहां एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो मुद्दों के आधार पर या काम देखकर वोट नहीं करता.

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वोट चोरी यात्रा के बाद कांग्रेस को लगा कि उन्हें कहीं ज़्यादा सीटों पर सफलता मिलेगी. लेकिन नतीजों पर गौर करें तो नीतीश कुमार ने एंटी-इनकंबेंसी का शिकार होने के बजाय उसे इनकंबेंसी में बदल दिया और सत्ता में होने का फायदा उठाया. 10वीं बार सीएम बनना कोई छोटी बात नहीं है. अच्छा होगा कि दूसरी सरकारें भी उनसे सीखें. उन्होंने कहा कि एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार ने जात-पात को किनारे रखकर महिलाओं के लिए योजनाएं शुरू कीं, जिसका उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ.

जम्मू-कश्मीर के बडगाम विधानसभा उपचुनाव में शुक्रवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस को हार का सामना करना पड़ा. यहां पीडीपी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर ने जीत दर्ज की. अब्दुल्ला ने 2024 के चुनावों में बडगाम और गांदरबल दोनों सीट से चुनाव लड़ा था और दोनों सीट पर जीत हासिल की थी. बाद में उन्होंने बडगाम सीट छोड़ दी थी.

उन्होंने कहा, 'हमने चुनाव जीतने के लिए लड़ा था, लेकिन बडगाम के लोग कुछ और चाहते थे. हम बडगाम की प्रगति और वहां के लोगों की बेहतरी चाहते थे. हम चाहते थे कि अगले चार साल तक सरकार के साथ उनके घनिष्ठ संबंध बने रहें, लेकिन बडगाम के लोग कुछ और चाहते थे.'

मुख्यमंत्री ने कहा कि बडगाम के मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग मुद्दों के आधार पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद के आधार पर वोट देता है. उन्होंने बताया कि नेकां अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला जल्द ही बडगाम और नगरोटा में चुनावी हार का विश्लेषण करने, कमियों का पता लगाने और पार्टी और सरकार के भीतर आवश्यक सुधार करने के लिए एक कार्य समिति की बैठक बुलाएंगे.