EXIT POLL: मैथिली ठाकुर ने एग्जिट पोल नतीजों पर गाकर दी अपनी प्रतिक्रिया

- बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे, लेकिन एग्जिट पोल से एनडीए की बढ़त का संकेत मिला है.
- लोकगायिका मैथिली ठाकुर पहली बार दरभंगा के अलीनगर क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं और अपनी योजना साझा की है.
- मैथिली ने कहा कि अगर एनडीए सरकार बनी तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाएगा.
14 नवंबर को बिहार के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने पाले हैं लेकिन उससे पहले मंगलवार यानी 11 नवंबर को आए एग्जिट पोल के अनुमानों से नतीजों की एक झलक मिल गई है. इन चुनावों में इस बार लोकगायिका मैथिली ठाकुर ने भी अपनी किस्मत आजमाई थी. मैथिली, दरभंगा के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से इस बार चुनावी मैदान में हैं. नतीजा क्या होगा, यह तो वक्त बताएगा लेकिन NDTV से खास बातचीत में मैथिली ने अपनी योजनाओं के बारे में बता दिया है और साथ ही भजन और गीत के जरिये प्रतिक्रिया दी है.
किसे देंगी जीत का श्रेय
मैथिली से पूछा गया कि अगर राज्य में NDA की सरकार बनती है तो उसका क्रेडिट वह किसे देंगी. इस पर मैथिली ने कहा, 'अगर सरकार बनती है तो उसका श्रेय पीएम मोदी और सीएम नीतीश को जाएगा. उन्हें लेकर वोटर्स में जो उत्साह है, वह मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव अभियान के दौरान महसूस किया है. जितनी महिलाएं हैं और जितने भी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और बुजुर्ग वो खासकर काफी प्रभावित हैं. वो इस बात को लेकर काफी उत्साहित हैं कि आने वाले समय राज्य के कैसा होगा.'
'बहुत सोच समझकर आई हूं'
मैथिली ने कहा कि वह पहली बार राजनीति में आई हैं और एकदम नई हूं और यह मेरे लिए एक बड़ा अनुभव है. ऐसे में पीएम मोदी के उम्मीदवार के तौर पर मैं अगर खुद के नजरिये से देखूं तो सबकुछ नया है और मेरा उत्साह भी कहीं ज्यादा है कि मैं आने वाले समय में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करने वाली हूं.' उन्होंने आगे कहा, 'मैं सोच समझकर राजनीति में आई और जब मुझे मौका मिला तो लगा कि इतनी बड़ा मौका मुझे कैसे मिल सकता है मैंने बहुत सोच समझकर यह कदम बढ़ाया है. शुरुआत में मैं थोड़ी नर्वस थी कि मैं कैसे अपने रोल को जस्टिफाई कर पाऊंगी. लेकिन मुझे अपने आप पर भरोसा है और अपने काम से साबित करूंगी कि 25 साल की लड़की जो मौका दिया गया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा.'
'गीत-संगीत मेरे लिए जॉब नहीं'
विधायक बनने के बाद क्या मैथिली गाना बंद कर देंगी? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, 'गीत संगीत मेरे लिए जॉब नहीं है और यह मेरे अंदर बसा हुआ है. जब तक मैं जीवित हूं गीत-संगीत मेरे साथ ही जिंदा रहेगा. इसके बाद मैथिली ने अपने ही क्षेत्र से जुड़े एक गीत को गाकर सुनाया.' मैथिली ने बताया कि वह कई ऐसी जगहों पर गईं जहां सीता-राम जी की छवि के दर्शन हुए.
क्या है एग्जिट पोल का अनुमान
बिहार में 6 और 11 नवंबर को राज्य की 243 सीटों के लिए दो चरणों में वोट डाले गए. विधानसभा में बहुमत हासिल करने और सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है. राज्य में इस समय NDA की सरकार है. दूसरी ओर विपक्ष में RJD, कांग्रेस, लेफ्ट और VIP का महागठबंधन है. एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि एक बार फिर राज्य में एनडीए की अगुवाई में नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है. हर एग्जिट पोल में एनडीए को 130 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है यानी बहुमत से ज्यादा.
