विज्ञापन
विशेष लिंक

1 करोड़ नौकरियां, 1 करोड़ महिलाओं को बनाएंगे लखपति दीदी... बिहार के लिए NDA के घोषणापत्र में बड़े वादे

एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्‍प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें 1 करोड़ से ज्‍यादा नौकरियां देने का वादा किया गया है. साथ 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा किया गया है. घोषणा पत्र में महिलाओं, युवाओं, पिछड़ा वर्ग, किसानों और व्‍यापारियों सभी का ध्‍यान रखा गया है.

Read Time: 3 mins
Share
1 करोड़ नौकरियां, 1 करोड़ महिलाओं को बनाएंगे लखपति दीदी... बिहार के लिए NDA के घोषणापत्र में बड़े वादे
  • एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर एक करोड़ से अधिक नौकरियां देने का वादा किया है
  • महिलाओं को लक्षित कर एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का भी घोषणापत्र में वादा किया गया है
  • घोषणापत्र में महिलाओं, युवाओं, पिछड़ा वर्ग, किसानों और व्यापारियों के हितों का समावेश किया गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्‍प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें समाज के सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है. महागठबंधन के 'तेजस्‍वी प्रण' के 3 दिन बाद जारी एनडीए का घोषणापत्र जारी किया गया है. एनडीए के संकल्‍प पत्र में 'तेजस्‍वी प्रण' की काट नजर आ रही है. संकल्‍प पत्र में 1 करोड़ से ज्‍यादा नौकरियां देने का वादा किया गया है. साथ 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा किया गया है. किसानों के लिए हर फसल पर एमएसपी की गारंटी देने का संकलप भी लिया गया है. घोषणा पत्र में महिलाओं, युवाओं, पिछड़ा वर्ग, किसानों और व्‍यापारियों सभी का ध्‍यान रखा गया है. 

केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री और HAM(S) नेता जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री और LJP-रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और अन्य ने मिलकर NDA का 'संकल्प पत्र' जारी किया.

'न्यू पटना' में ग्रीनफील्ड शहर

एनडीए के संकल्‍प पत्र में 'न्यू पटना' में ग्रीनफील्ड शहर और प्रमुख शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का वादा किया गया है. इससे पूरे बिहार की शक्‍ल बदल सकती है. वहीं, मां जानकी की पवित्र जन्मस्थली को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक नगरी 'सीतापुरम' के रूप में विकसित करने की योजना है, जिससे पयर्टन को बढ़ावा मिलेगा. पटना के समीप ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, साथ ही दरभंगा, पूर्णिया एवं भागलपुर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है. 10 नए शहरों से घरेलू उड़ानें शुरू करने की भी योजना है.

Latest and Breaking News on NDTV

किसानों को फसलों पर MSP का वादा 

देशभर में किसानों को 'प्रधानमंत्री सम्‍मान निधि योजना' के जरिए आर्थिक सहायता दी जा रही है. अब एनडीए के घोषणापत्र में वादा किया गया है कि बिहार में एक योजना 'कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि' चलाएगी. इस योजना के तहत केंद्र सरकार 6 हजार रुपये देगी. भारत सरकार इसमें फंड देगी. किसान निधि के लिए केंद्र सरकार तीन हजार देगी. इसके अलावा किसानों को हर फसल पर एमएसपी देने का वादा भी किया गया है. 

NDA घोषणापत्र में किये गए ये वादे

  • एक करोड़ महिलाओं को करोड़पति दीदी बनाने का लक्ष्‍य रखा गया है. 
  • बिहार में सड़कों का जाल बढ़ाने के लिए 7 एक्‍सप्रेसवे बनाए जाएंगे. 
  • किसानों का भी एनडीए के घोषणापत्र में ध्‍यान रखा गया है. हर फसल पर एमएसपी की गारंटी दी जाएगी.
  • हर जिले में फैक्‍ट्री औधोगिक पार्क लगाने की योजना है. 
  • 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने का वादा किया गया है. 
  • दरभंगा और पूर्णिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की योजना है. 
  • बिहार में 4 नए शहरों में मेट्रो का निर्माण होगा. 
  • एजुकेशन सिटी का निर्माण किया जाएगा. 
  • गरीब परिवार के लोगों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया गया है.

Latest and Breaking News on NDTV

बिहार को कला, संस्‍कृति और सनेमा का नया केंद्र बनाने की योजना है. इसके तहत फिल्म सिटी और शारदा सिन्‍हा कला एवं सांकृतिक विश्‍वविद्यालय की स्‍थापना करके बिहार स्‍कूल ऑफ ड्रामा व फिल्‍म एंड टेलीविजन संस्‍थान शुरू करने का संकल्‍प लिया जाएगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nda Manifesto, Nda Manifesto For Bihar Election, Bihar Election
Get App for Better Experience
Install Now