बिहार चुनाव 2025.... PM मोदी का बिहार दौरा आज, मुजफ्फरपुर और छपरा में जनसभाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार (बृहस्पतिवार) को बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दो महत्वपूर्ण चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे. इन रैलियों के माध्यम से वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के लिए 'महाविजय' के लिए जनता से संवाद करेंगे.

प्रधानमंत्री मोदी का यह चुनावी कार्यक्रम, 24 अक्टूबर को समस्तीपुर और बेगूसराय में रैलियां संबोधित करने के बाद, प्रचार अभियान को नई गति देगा. उन्होंने अपनी पहली रैलियों में ही राजग के प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत कर दी थी.

मुजफ्फरपुर और छपरा में संवाद

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मतदाताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त किया. उन्होंने लिखा, "बिहार के मेरे परिवारजन भाजपा-राजग को प्रचंड जीत दिलाने के लिए खुद चुनाव मैदान में हैं."

जनता के उत्साह को रेखांकित करते हुए, उन्होंने अपने अगले चरण के कार्यक्रमों की घोषणा की

मुजफ्फरपुर: प्रधानमंत्री पूर्वाह्न करीब 11 बजे मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे.

छपरा: इसके बाद, वह दोपहर बाद 12:45 बजे छपरा में मतदाताओं से संवाद करेंगे.

प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि राज्य के मतदाता एक बार फिर भाजपा-राजग की शानदार जीत सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा, "उत्साह के इस माहौल में कल (गुरुवार) मुजफ्फरपुर में और छपरा में जनता-जनार्दन से संवाद का सौभाग्य मिलेगा. मुझे विश्वास है कि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर राज्य के मेरे भाई-बहन महाविजय का शंखनाद करेंगे."

चुनावी मैदान में मोदी की भूमिका

बिहार चुनाव में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजग के लिए सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं. उनकी रैलियां न केवल मतदाताओं को आकर्षित करती हैं, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं में भी नया उत्साह भरती हैं. बीजेपी की चुनावी रणनीति 'डबल इंजन की सरकार' और केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं (जैसे पीएम किसान, उज्ज्वला योजना आदि) के लाभार्थियों को साधने पर केंद्रित है. मोदी अपनी रैलियों में मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और भ्रष्टाचार-मुक्त शासन के मुद्दों पर जोर देते हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर सत्ता-विरोधी लहर यदि हो, तो उसे संतुलित किया जा सके.