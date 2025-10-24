PM मोदी ने बिहार में दो रैलियों में कांग्रेस-RJD पर किए 3 वार

- बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए PM ने कांग्रेस-RJD पर जमकर निशाना साधा.
- राजद पर कटाक्ष करते हुए पीएम ने कहा, ‘लोगों को लालटेन की कोई जरूरत नहीं है.’
- पीएम ने कहा, राजद के शासनकाल में “फिरौती, अपहरण, हत्या और रंगदारी” उद्योग की तरह फल-फूल रहे थे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के समस्तीपुर से चुनावी प्रचार का आगाज किया. समस्तीपुर और बेगुसराय में आयोजित की गई रैलियों में पीएम मोदी ने कांग्रेस-RJD पर एक के बाद कई वार किए हैं. समस्तीपुर में जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अनोखे अंदाज में RJD पर हमला बोला, पीएम मोदी ने रैली में आई आम जनता से अपील करते हुए कहा, आप लोग मोबाइल निकालकर लाइट जलाई...जब लोगों ने अपने मोबाइल से लाइट जलाई तो पीएम ने कहा, "...जब इतनी लाइट है. हर एक के हाथ में लाइट है तो लालटेन चाहिए क्या?'..." दरअसल लालटेन राजद का चुनावी निशान है.
समस्तीपुर रैली में PM मोदी ने लोगों से अपना मोबाइल बाहर निकालने और मोबाइल की लाइट जलाने के अपील की. PM ने कहा, कि 'हर एक के हाथ में लाइट है तो लालटेन चाहिए क्या...'#PMModi | #BiharElection2025 | #BiharElectionsWithNDTV pic.twitter.com/E1qFYgWDrz— NDTV India (@ndtvindia) October 24, 2025
लटक, भटक, झटक और पटक दल
बेगुसराय में आयोजित अन्य चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पर खूब कटाक्ष किए. रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, ये पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं. इस महागठबंधन में, महालठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है. आरजेडी बीते दो दशक में कोई चुनाव नहीं जीती. लेकिन अपने अहंकार में अटकी हुई है. इसी अहंकार में इन्होंने जेएमएम को झटक दिया. कांग्रेस 35 साल से बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनी है, इसे बार आरजेडी ने उसे फिर पटक दिया. इस बार वीआईपी को भी फटका दिया. लेफ्ट के दलों को लटका दिया.
जमानत वाला कटाक्ष
ये जमानत पर चल रहे लोग हैं. जो जमानत पर हैं, वह चोरी के मामले में जमानत पर हैं. अभी चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं. बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का यह अपमान कभी नहीं सहेंगे.
ये लठबंधन वाले, जिन्हें चुनाव लड़वा रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं. जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए, तो जंगलराज ही याद आएगा. अभी से आरजेडी-कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दुनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं. इनका प्रचार इन्हीं धुनों पर चल रहा है. इसलिए बिहार के लोगों को सावधान रहना है. सतर्क रहना है. इस चुनाव में भी जंगलराज वालों का डिब्बा गोल करना जरूरी है.
