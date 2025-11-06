वोटर कार्ड नहीं है? कोई बात नहीं! इन 12 दस्तावेजों से भी डाल सकते हैं वोट -जानिए कौन-कौन से हैं

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे. 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग की तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए हैं. हालांकि कुछ मतदाता परेशान हैं कि उनके पास वोटर कार्ड नहीं है ऐसे में वो किस तरह से वोट डाल पाएंगे. हालांकि चुनाव आयोग ने 12 दस्तावेज बताया है जिसके आधार पर मतदाता वोट डाल सकते हैं.

आयोग की तरफ से जारी किये गए हैं आदेश

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि हर नागरिक को आसानी से मतदान करने का अधिकार मिले. आयोग ने कहा है कि मतदान केंद्र पर किसी भी तरह का impersonation यानी प्रतिरूपण रोकने के लिए वोटर फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी किया गया था, लेकिन अब वैकल्पिक दस्तावेजों से भी पहचान सत्यापित की जा सकेगी.

वोटर कार्ड नहीं है तो इन दस्तावेजों के आधार पर डाल सकते हैं वोट