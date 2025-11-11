बिहार चुनाव में PK खेला करेंगे, लेकिन उतना नहीं, जानिए EXIT POLL क्या बता रहे

- बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को इस बार झटका लगता दिख रहा है
- बिहार चुनाव पर जारी लगभग सभी एग्जिट पोल्स में प्रशांत किशोर को बेहद कम सीटों का अनुमान है
- सभी एग्जिट पोल्स में राज्य में एक बार फिर से एनडीए सरकार का अनुमान जताया गया है
बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में एक बार फिर से नीतीश कुमार सरकार की वापसी की भविष्यवाणी की गई है. हालांकि, ये एग्जिट पोल्स हैं और एग्जैट नतीजे तो 14 नवंबर को आएंगे. पर सभी एग्जिट पोल्स में बिहार में एनडीए की जीत की भविष्यवाणी की गई है. पर एग्जिट पोल्स में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो है प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के खराब प्रदर्शन की भविष्यवाणी. पोल्स में अधिकतम जन सुराज को 5 सीटों की भविष्यवाणी की गई है.
पूरे दमखम के साथ पिछले करीब तीन साल से बिहार में एक्टिव प्रशांत किशोर के लिए कम से कम एग्जिट पोल्स में काफी तगड़ा झटका लगता दिख रहा है. किशोर ने बिहार में बंपर वोटिंग के बाद दावा किया था कि इस बार उनकी पार्टी राज्य में तगड़ा प्रदर्शन करने वाली है. पर कम से कम एग्जिट पोल्स में तो ऐसा होता नहीं दिख रहा है.
चाणक्या स्ट्रैटजी का एग्जिट पोल
चाणक्या स्ट्रैटजी का एग्जिट पोल में एनडीए को जहां अधिकतम 138 सीटों का अनुमान लगाया गया है वहीं, इसमें जन सुराज पार्टी को शून्य सीटें दी जा रही हैं.
दैनिक भास्कर के पोल में प्रशांत को 3 सीटें
दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को 0-3 सीटों का अनुमान लगाया गया है. जबकि एनडीए गठबंधन को 145-160 सीटों का अनुमान है.
जेवीसी के एग्जिट पोल में भी प्रशांत फिसड्डी
जेवीसी के एग्जिट पोल में भी प्रशांत को किशोर को महज 0-1 सीटों का अनुमान लगाया गया है. यानी पूरे राज्य में प्रशांत किशोर ने एक बज जरूर क्रिएट किया है लेकिन एग्जिट पोल्स में प्रशांत उसे वोटों में तब्दील नहीं कर पाए हैं.
मैटराइज के एग्जिट पोल में पीके को 4 सीटें
मैटराइज के एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर की पार्टी को 0-2 सीटों का अनुमान लगाया गया है. जबकि इस पोल में भी राज्य में एनडीए सरकार की वापसी का अनुमान लगाया गया है.
पी मार्क के एग्जिट पोल में भी पीके को झटका
पी मार्क के एग्जिट पोल में भी प्रशांत किशोर को झटका लगा है. पी मार्क के अनुमान के अनुसार प्रशांत की पार्टी को 1-4 सीटें मिल सकती हैं.
पीपुल्स इनसाइट का अनुमान जानिए
पीपुल्स इनसाइट के एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर को 0-2 सीटों का अनुमान लगाया गया है. जबकि एनडीए 133-148 सीटों के साथ सरकार बना सकती है.
पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल का अनुमान
पीपल्स पल्स के एग्जिज पोल के अनुसार, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को 0-5 सीटें मिल सकती हैं.
अगर सभी एग्जिट पोल्स का निचोड़ देखे तो इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर कुछ खास हासिल करते नहीं दिख रहे हैं.
