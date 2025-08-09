विज्ञापन
Bihar Politics: अनंत सिंह के बाद आनंद मोहन... CM नीतीश से बाहुबलियों की मुलाकात, क्या हुई बात?

बिहार के दो बाहुबली नेता अनंत सिंह और आनंद मोहन ने शनिवार को सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है. आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस मुलाकात की अहमियत बड़ी है.

अनंत सिंह, सीएम नीतीश कुमार और आनंद मोहन.

  • मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने जेल से रिहाई के दो दिन बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की.
  • अनंत सिंह ने जदयू से मोकामा से चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश करने और मुख्यमंत्री से आशीर्वाद लेने की बात कही.
  • पूर्व सांसद आनंद मोहन अपनी पत्नी और बेटे के साथ CM नीतीश कुमार से शिवहर के विकास विषय पर चर्चा करने पहुंचे.
पटना:

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो चली है. शनिवार को बिहार के दो बड़े बाहुबली नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद सियासी चर्चाओं को दौर और तेज हो चला है. दरअसल शनिवार को मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने पटना में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की. अनंत सिंह के सीएम आवास से निकलने के कुछ ही देर बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन भी पत्नी शिवहर सांसद लवली आनंद और विधायक बेटे चेतन आनंद के साथ सीएम से मिलने पहुंचे. राज्य में आने वाले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होना है. ऐसे में इन मुलाकातों ने कई तरह के कयासों और चर्चाओं को जन्म दे दिया है.

जेल से निकलने के 2 दिन बाद ही सीएम से मिलने पहुंचे अनंत सिंह

छोटे सरकार के नाम से मशहूर पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह जेल से निकलने के 2 दिन बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके सरकारी आवास पर जाकर मिले. सूत्रों के अनुसार, अनंत सिंह मोकामा से जदयू के टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश करने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे.

सीएम नीतीश से मिलकर उनके आवास से निकलते अनंत सिंह.

अनंत सिंह की सीएम नीतीश से 15 मिनट तक चली मुलाकात

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी लगभग 15 मिनट मुलाकात हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने उनका हाल-चाल पूछा और उन्होंने भी अपनी कुशल-क्षेम बताई. इसके बाद वे मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल गए, लेकिन मीडिया कर्मियों से बातचीत नहीं की. ऐसा माना जा रहा है कि मोकामा से चुनाव लड़ने की दावेदारी को लेकर और आशीर्वाद लेने के लिए ही वे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे.

बताते चले कि बेऊर जेल से रिहाई के बाद अनंत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए साफ कह दिया था कि वो मोकामा से नीतीश की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे.

पत्नी, बेटे के साथ सीएम से मिलने पहुंचे आनंद मोहन

अनंत सिंह के बाद आनंद मोहन सपरिवार सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे. मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में जिस प्रकार मां सीता मंदिर का शिलान्यास हुआ है, यह बिहार, देश और विशेष रूप से मिथिला के लिए गर्व की बात है. उन्होंने यह भी कहा कि सीएम से शिवहर के विकास के बारे में बात हुई.

तेजस्वी के सरकार के दावे पर आनंद मोहन का तंज

बिहार में इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है. इस पर आनंद मोहन ने मीडिया से तंज करते हुए कहा कि आप जाकर मिठाई बाँट दीजिए. मिठाई खा लीजिए सरकार बन ही गई. तेजस्वी यादव द्वारा सरकार बनने पर युवाओं को नौकरी देने और यह दावा करने पर कि युवा उनके साथ हैं इस पर आनंद मोहन ने कहा कि उनके माता-पिता के शासनकाल में तो किसी को नौकरी नहीं मिली थी, चाचा के सरकार में नौकरी मिल रही है. आगे-आगे देखिए क्या होता है?

तेजस्वी यादव थिंक टैंक हैं... आनंद मोहन

तेजस्वी यादव के इस आरोप पर कि नीतीश कुमार उनकी योजनाओं की नकल कर रहे हैं. इस आनंद मोहन ने व्यंग्य करते हुए कहा— “ठीक है, तेजस्वी यादव थिंक टैंक हैं.” वहीं, एम्स घटना पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की. मालूम हो कि कुछ दिनों पहले शिवहर विधायक और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद के साथ पटना एम्स में मारपीट की घटना हुई थी.

