बिहारवाले ध्यान दें, छठ पर घर जाना है, कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा? ये रही स्पेशल ट्रेनों और बसों की लिस्ट

क्‍या आपको भी छठ में घर जाना है? टिकट नहीं करवा पाए हैं? कोई बात नहीं. टेंशन नहीं लेना है. हम हैं न! हम न केवल यहां पूजा स्‍पेशल ट्रेनों के बारे में बता रहे हैं, बल्कि विकल्‍प के तौर पर बसों के बारे में भी विस्‍तार से जानकारी दे रहे हैं.

  • बिहार के लिए छठ महापर्व के दौरान रेलवे ने दिल्ली से फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है.
  • 10 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी किया गया है जो सितंबर से नवंबर तक बिहार के अलग-अलग स्टेशनों से चलेंगी.
  • बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने भी एसी, नॉन-एसी और एसी स्लीपर पूजा स्‍पेशल बसों का संचालन शुरू किया है.
छठ. बिहार और पूर्वांचल के लिए सबसे बड़ा महापर्व. देश के अलग-अलग राज्‍यों में काम करने वाले बिहारी और पूर्वांचलवासी सालों भर कहीं रहें, लेकिन छठ में तो हर हाल में घर लौटना है. लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि ट्रेनों में टिकट ही फुल है. मिल भी रही है तो कन्‍फर्म टिकट नहीं मिल रही. लंबी वेटिंग. ये तय नहीं कि टिकटें कन्‍फर्म होंगी या नहीं. पैरवी-पट्टा लगाने के बाद भी कई बार टिकट कन्‍फर्म नहीं हो पातीं. आखिर इसकी भी तो लिमिट है. 

दरअसल रेलवे ने पर्व-त्‍यौहारों के दौरान होने वाली भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली, दिल्ली और आनंद विहार से बिहार के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल तय कर दिया है. वहीं दूसरी ओर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम(BSRTC) पीपीपी मोड में 50-60 सीटों की क्षमता वाली एसी, नॉन-एसी और एसी स्लीपर बसों का संचालन करने जा रहा है. ये बसें बिहार से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के विभिन्न शहरों के लिए चलेंगी. सरकार ने यात्रियों को राहत देते हुए  बस किराया पर रियायत देने का फैसला किया है.

दिल्‍ली से बिहार के लिए इन ट्रेनों में टिकट 

पूर्व मध्य रेल के क्षेत्राधिकार में आने वाले बिहार के कई स्टेशनों से नई दिल्ली, दिल्ली और आनंद विहार के बीच 10 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा. रेलवे ने इसकी तारीखें और शेड्यूल जारी कर दी है. यहां देखें 10 ट्रेनों का शेड्यूल. 

04450/04449 नई दिल्ली-दरभंगा-नई दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल 

ये ट्रेन 29 सितंबर से 30 नवंबर तक हर दिन नई दिल्ली से 15.10 बजे खुलकर अगले दिन  16.30 बजे दरभंगा पहुंचेगी. वापसी में 30 सितंबर से 1 दिसंबर तक हर दिन दरभंगा से 18.15 बजे खुलकर अगले दिन 23.00 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. ट्रेन समस्तीपुर- मुजफ्फरपुर-छपरा-गोरखपुर-ऐशबाग के रास्ते गुजरेगी. 

04454/04453 नई दिल्ली-मानसी-नई दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल 

ये ट्रेन 29 सितंबर से 30 नवंबर तक हर दिन नई दिल्ली से 20.00 बजे खुलकर अगले दिन 23.30 बजे मानसी पहुंचेगी. वापसी में 1 अक्‍टूबर से 2 दिसंबर तक हर दिन मानसी से 01.10 बजे खुलकर अगले दिन 03.00 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. ट्रेन खगड़िया-बरौनी-शाहपुर पटोरी-हाजीपुर-गोरखपुर-ऐशबाग के रास्ते गुजरेगी.                 

04456/04455 नई दिल्ली-धनबाद-नई दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल 

ये ट्रेन 20 सितंबर से 30 नवंबर तक हर दिन नई दिल्ली से 22.40 बजे खुलकर अगले दिन 02.20 बजे धनबाद पहुंचेगी. वापसी में 22 सितंबर 2 दिसंबर तक हर दिन धनबाद से 04.00 बजे खुलकर अगले दिन 06.00 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. ट्रेन गोमो-कोडरमा-गया-डीडीयू-वाराणसी के रास्ते मिलेगी. 

04458/04457 आनंद विहार-भागलपुर-आनंद विहार फेस्टिवल स्पेशल 

ये ट्रेन 20 सितंबर से 30 नवंबर हर दिन आनंद विहार से 13.40 बजे खुलकर अगले दिन 05.55 बजे पटना जंक्‍शन रुकते हुए 14.30 बजे भागलपुर पहुंचेगी. वापसी में 21 सितंबर से 1 दिसंबर तक हर दिन भागलपुर से 18.00 बजे खुलकर अगले दिन 02.30 बजे पटना जंक्‍शन रुकते हुए 22.00 बजे आनंद विहार पहुंचेगी. ट्रेन किउल-मोकामा-पटना-डीडीयू-प्रयागराज के रास्ते गुजरेगी.

04064/04063 दिल्ली-भागलपुर-दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल 

ये ट्रेन 23 सितंबर से 25 नवंबर तक सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को दिल्ली से 11.00 बजे खुलकर अगले दिन 10.30 बजे भागलपुर पहुंचेगी. वापसी में  24 सितंबर से 26 नवंबर तक सप्ताह के प्रत्येक बुधवार भागलपुर से 13.40 बजे खुलकर अगले दिन 15.30 बजे दिल्ली पहुंचेगी. ट्रेन किउल-नवादा -गया-सासाराम-डीडीयू-प्रयागराज के रास्ते गुजरेगी. 

04016/04015 आनंद विहार-सीतामढ़ी-आनंद विहार फेस्टिवल स्पेशल

ये ट्रेन 29 सितंबर से 30 नवंबर तक हर दिन आनंद विहार से 15.30 बजे खुलकर अगले दिन 15.00 बजे सीतामढ़ी पहुंचेगी. वापसी में 30 सितंबर से 1 दिसंबर तक हर दिन सीतामढ़ी से 16.30 बजे खुलकर अगले दिन 18.15 बजे आनंद विहार पहुंचेगी. ट्रेन रक्सौल-नरकटियागंज-बगहा-कप्तानगंज-गोरखपुर-लखनऊ के रास्ते गुजरेगी. 

04010/04009 दिल्ली-सीतामढ़ी-दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल 

ये ट्रेन 2 अक्‍टूबर से  27 नवंबर तक सप्ताह के प्रत्येक गुरूवार को दिल्ली से 23.05 बजे खुलकर अगले दिन 22.30 बजे सीतामढ़ी पहुंचेगी. वापसी में 3 अक्‍टूबर से 28 नवंबर  तक सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को सीतामढ़ी से 23.55 बजे खुलकर अगले दिन 23.58 बजे दिल्ली पहुंचेगी. ट्रेन रक्सौल-नरकटियागंज- बगहा-गोरखपुर के रास्ते गुजरेगी. 

04008/04007 आनंद विहार-जोगबनी-आनंद विहार फेस्टिवल स्पेशल 

ये ट्रेन 20 सितंबर  से 29 नवंबर तक सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को आनंद विहार से 08.30 बजे खुलकर अगले दिन 17.00 बजे जोगबनी पहुंचेगी. वापसी में 21 सितंबर से 30 नवंबर तक सप्ताह के प्रत्येक रविवार को जोगबनी से 18.30 बजे खुलकर मंगलवार को 03.00 बजे आनंद विहार  पहुंचेगी. ट्रेन पूर्णिया-कटिहार-मानसी-खगड़िया-बरौनी-शाहपुर पटोरी-हाजीपुर-बलिया-गाजीपुर-वाराणसी के रास्ते गुरजेगी. 

04060/04059 आनंद विहार-जयनगर-आनंद विहार फेस्टिवल सुपरफास्ट स्पेशल 

ये ट्रेन 25 सितंबर से 27 नवंबर तक सप्ताह के प्रत्येक गुरूवार को आनंद विहार से 09.00 बजे खुलकर अगले दिन 01.00 बजे पटना जंक्‍शन रूकते हुए 07.30 बजे जयनगर पहुंचेगी. वापसी में 26 सितंबर से 28 नवंबर तक सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को जयनगर से 10.00 बजे खुलकर अगले दिन 08.40 बजे आनंद विहार पहुंचेगी. ट्रेन दरभंगा-समस्तीपुर-बरौनी-मोकामा-पटना-डीडीयू-प्रयागराज के रास्ते गुजरेगी. 

गाड़ी सं. 04070/04069 आनंद विहार-राजगीर-आनंद विहार फेस्टिवल सुपरफास्ट स्पेशल

ये ट्रेन 26 सितंबर से 28 नवंबर तक सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को आनंद विहार से 00.20 बजे खुलकर उसी दिन 16.20 बजे पटना जंक्‍शन रूकते हुए 19.50 बजे राजगीर पहुंचेगी. वापसी में 26 सितंबर से 28 नवंबर तक सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को राजगीर से 23.30 बजे खुलकर अगले दिन 02.00 बजे पटना जंक्‍शन रुकते हुए 19.00 बजे आनंद विहार पहुंचेगी. ट्रेन बिहार शरीफ-बख्तियारपुर-पटना-डीडीयू-प्रयागराज के रास्ते गुजरेगी. 

इस ट्रेन का विस्‍तार 

नई स्‍पेशल ट्रेनों के साथ ही आनंद विहार और पटना के बीच चलाई जा रही गाड़ी सं. 04090/04089 आनंद विहार-पटना-आनंद विहार स्पेशल के परिचालन अवधि में भी विस्तार करने का निर्णय लिया गया है. अब गाड़ी संख्‍या 04090 आनंद विहार-पटना स्पेशल आनंद विहार से 29 नवंबर तक हर दिन और वापसी में 04089 पटना-आनंद विहार स्पेशल, पटना से 30 नवंबर तक हर दिन चलाई जाएगी. 

ट्रेनों के अलावा बसें भी हैं विकल्‍प 

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम(बीएसआरटीसी) ने देश के अलग-अलग शहरों से बिहार के लिए बस सेवाएं शुरू कर रहा है. 50 से 60 सीटों वालीं एसी बसें, नॉन-एसी और एसी स्‍लीपर बसें पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पाटर्नरशिप मोड में चलाई जाएंगी. ये बसें  बिहार से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के विभिन्न शहरों के बीच चलाई जाएंगी.  इन बसों का किराया तय कर दिया गया है, जिसमें विशेष छूट भी दी जा रही है.

पांच राज्यों के लिए सस्ती बस सेवा

  • दिल्ली: अररिया, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, गया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पटना, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान और सुपौल से बसें उपलब्ध होंगी.
  • हरियाणा: अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, गया, मुजफ्फरपुर, पटना-अंबाला, गुरुग्राम और पानीपत के लिए बसें चलेंगी. 
  • झारखंड: आरा, बिहारशरीफ, पटना, पूर्णिया-बोकारो, धनबाद, रांची, डाल्टनगंज, गुमला और हजारीबाग के लिए बस सेवा. 
  • उत्तर प्रदेश: छपरा, देवरिया, गया, किशनगंज, पटना-बलिया, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, सारनाथ और वाराणसी के लिए बसें. 
  • पश्चिम बंगाल: औरंगाबाद, बेगूसराय, बेतिया, छपरा, फारबिसगंज, गया, गोपालगंज, हिसुआ, जोगबनी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना, ठाकुरगंज और वजीरगंज से कोलकाता, सिलीगुड़ी और दुर्गापुर 

जारी है टिकट बुकिंग 

यात्रियों की सुविधा के लिए 1 सितंबर से बीएसआरटीसी की आधिकारिक वेबसाइट https://bsrtc.bihar.gov.in पर टिकट बुकिंग शुरू होगी. इससे 20 सितंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच दुर्गापूजा, दीपावली और छठ जैसे त्योहारों पर घर लौटने वाले प्रवासी बिहारवासियों को सुरक्षित और सस्ती यात्रा मिलेगी.

किराए पर अच्‍छी-खासी छूट 

पटना से दिल्ली के लिए एसी बस के किराए पर सरकार 619 रुपये सब्सिडी वहन करेगी. एसी बस का कुल किराया 1,873 रुपये है, जिसमें यात्री मात्र 1,254 रुपये देंगे. इसी तरह नॉन-एसी बस के किराए पर सरकार 394 रुपये छूट के रूप में देगी और यात्रियों को 1,133 रुपये किराया का भुगतान करना होगा, जबकि बस का वास्तविक किराया 1,527 रुपये निर्धारित किया गया है. वहीं, एसी स्लीपर बस के कुल किराए पर सरकार 919 रुपये छूट देगी. बस का किराया 2,812 रुपये है, जिसमें यात्री 1,893 रुपये देंगे.

भागलपुर–अंबाला रूट के लिए एसी स्लीपर बस के किराए पर सरकार 1,113 रुपये छूट देगी. बस का कुल भाड़ा 3,603 रुपये है, जिसमें से यात्रियों को मात्र 2,490 रुपये का भुगतान करना होगा. इसी तरह नॉन-एसी बस के लिए 632 रुपये की छूट तय की गई है और यात्रियों को 1490 रुपये किराया देना होगा, जबकि बस का कुल भाड़ा 2,122 रुपये है.

