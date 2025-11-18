विज्ञापन
बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद बीजेपी के पास रहेगा, चिराग को डिप्टी सीएम मिलने की संभावना बेहद कम: सूत्र

बिहार में सीएम शपथ समारोह को भव्य, आकर्षक और सुरक्षित बनाने की तैयारी की जा रही है. इधर, बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ समारोह होगा.

  • बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद बीजेपी के पास रहेगा और चिराग को डिप्टी सीएम बनने की संभावना कम
  • पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां वीवीआईपी सुरक्षा मानकों के आधार पर चल रही हैं
  • समारोह के लिए पंडाल, साउंड सिस्टम, बैरिकेडिंग और भीड़ प्रबंधन के लिए मैदान को कई जोन में बांटा गया
बिहार में विशाल बहुमत हासिल करने के लिए बाद एनडीए की तरफ से सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है. इस बीच सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है कि बिहार विधानसभा में अध्यक्ष पद बीजेपी के पास रहेगा. वहीं केंद्रीय मंत्री और लोजपा(रामविलास) नेता चिराग को डिप्टी सीएम मिलने की संभावना बेहद कम है. बिहार में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में समारोह की तैयारी चल रही है.

समारोह में आने वाले आम से खास लोगों के आगमन को देखते हुए सारी तैयारियां की जा रही हैं. बताया जा रहा है कि गांधी मैदान में बनाया जा रहा मुख्य मंच वीवीआईपी सुरक्षा मानकों के आधार पर तैयार किया जा रहा है. पंडाल, साउंड सिस्टम और आसपास बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है. मैदान को अलग-अलग प्रक्षेत्रों में बांटा गया है ताकि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो.

फिलहाल गांधी मैदान में घास काटी जा रही है, इसके बाद कारपेट बिछाने का काम शुरू होगा. मुख्य मंच को सजाने के लिए विशेष तैयारी की गई है. नगर निगम की वॉटर स्प्रिंकलर गाड़ियां लगातार मैदान में पानी का छिड़काव कर रही हैं ताकि धूल ना उड़े. प्रशासन का कहना है कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य, आकर्षक और सुरक्षित बनाने की तैयारी की जा रही है. इधर, बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ समारोह होगा.

इस समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के वरिष्ठ नेता, विभिन्न प्रदेशों केमुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और समाज के गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है. उन्होंने कहा कि इस समारोह में आने के लिए सभी मतदाताओं को आमंत्रित किया जा रहा है जिन्होंने एनडीए को अपार समर्थन दिया है. इस समारोह में दो से तीन लाख लोग पहुंचेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि 19 नवंबर को विधायक दल की बैठक है.

