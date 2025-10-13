BJP ने सभी 101 सीटों पर नाम फाइनल किए, 16 विधायकों के कट सकते हैं टिकट, 75 पार को भी मौका

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति बनने के बाद अब उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जारी है. इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी ने सभी 101 नाम तय कर लिये हैं. 16 मौजूदा विधायकों के नाम पार्टी काट सकती है. साथ ही जानकारी के अनुसार 75 साल से अधिक उम्र वालों को भी चुनाव में मौका मिल सकता है. जानकारी के अनुसार इंडिया गठबंधन में अब तक सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी है. मंगलवार को इस पर अंतिम ऐलान पटना में हो सकता है.

जानकारी के अनुसार बिहार की जंग को जीतने के लिए बीजेपी 75 पार नेताओं को भी मैदान में उतार सकती है. चर्चा है कि कुछ केंद्रीय नेताओं को भी पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है. साथ ही कुछ पुराने दिग्गज नेताओं के टिकट भी पार्टी काट सकती है.

सोमवार शाम से होगी उम्मीदवारों की घोषणा: दिलीप जायसवाल

बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि हमलोग सोमवार की शाम से प्रत्याशियों की घोषणा करने की शुरुआत करेंगे। पटना में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, "एनडीए गठबंधन ने सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है. मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि हम पांच पांडव चट्टानी एकता के साथ विधानसभा चुनाव में जाएंगे. हमलोगों ने सबसे पहले सीट शेयरिंग की घोषणा की. अब हमलोग आज शाम से उम्मीदवारों की घोषणा शुरू करेंगे."

‎उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर सहयोगी दलों में किसी भी प्रकार की नाराजगी से इनकार करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमलोग अटूट और एकजुट होकर चुनाव में जाएंगे. बिहार के मंत्री नितिन नबीन ने सीट बंटवारे पर संतोष जताते हुए कहा, "नीति सही हो, नियत सही हो और नेतृत्व सक्षम हो तो सही समय पर निर्णय होता है."

गठबंधन में 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी

BJP – 101 सीट

JDU – 101 सीट

LJP (रामविलास) – 29 सीट

RLM – 06 सीट

HUM – 06 सीट

सीट बंटवारे की घोषणा से नाराज हैं कुछ सहयोगी

एनडीए में सीट बंटवारे के बाद उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी नाराज है. हालाकि कोई तीखी प्रतिक्रिया दोनों ही दलो की तरफ से अब तक नहीं आयी है. कुशवाहा ने आज एक्स पर पोस्ट लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है. उनके पोस्ट पर आरोप किसके खिलाफ है ये तो पता नहीं चल पर है लेकिन पोस्ट से साफ पता चल रहा है कि कोई उनके निशाने पर हैं. कुशवाहा ने पोस्ट में लिखा है,"आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की. अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की." कल भी कुशवाहा ने एनडीए में गठबंधन के जरिए मिले 6 सीटों के लिए अपने समर्थकों से माफी मांगी है. पार्टी के सूत्रों ने बताया है कि कई ऐसी सीटें जहां कुशवाहा का दावा था वो उन्हें नहीं मिल पाई है. ऐसे में पार्टी के भीतर काफी आक्रोश है.

