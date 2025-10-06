राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल, सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रविवार रात आग लग गई. इस दुखद हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. आग ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर आईसीयू वार्ड में लगी. हादसे के समय वार्ड में कई मरीज भर्ती थे. आग लगने के बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और मरीजों को तुरंत बाहर निकाला गया. काफ़ी देर तक अस्पताल के बाहर सड़क पर मरीजों को रखना पड़ा.

अभी आग लगने की सही वजह पता नहीं चल सकी है. इसकी पुष्टि जांच के बाद ही की जाएगी. घटना के बाद पूरे अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और फायर सेफ्टी सिस्टम की समीक्षा शुरू कर दी गई है. मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं. सवाई मान सिंह अस्पताल (एसएमएस) में भीषण आग लगने पर आपातकालीन प्रभारी डॉ. जगदीश मोदी ने कहा, "आग लगने के कारण पूरे ICU में अंधेरा हो गया. डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय ने सभी मरीज को ICU से बाहर निकाला. सभी जगह विशेष निगरानी चल रही हैं ये बहुत ही दुखद घटना है."

