14 minutes ago

राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल, सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रविवार रात आग लग गई. इस दुखद हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. आग ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर आईसीयू वार्ड में लगी. हादसे के समय वार्ड में कई मरीज भर्ती थे. आग लगने के बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और मरीजों को तुरंत बाहर निकाला गया. काफ़ी देर तक अस्पताल के बाहर सड़क पर मरीजों को रखना पड़ा.

अभी आग लगने की सही वजह पता नहीं चल सकी है. इसकी पुष्टि जांच के बाद ही की जाएगी. घटना के बाद पूरे अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और फायर सेफ्टी सिस्टम की समीक्षा शुरू कर दी गई है. मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं. सवाई मान सिंह अस्पताल (एसएमएस) में भीषण आग लगने पर आपातकालीन प्रभारी डॉ. जगदीश मोदी ने कहा, "आग लगने के कारण पूरे ICU में अंधेरा हो गया. डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय ने सभी मरीज को ICU से बाहर निकाला. सभी जगह विशेष निगरानी चल रही हैं ये बहुत ही दुखद घटना है."

LIVE UPDATES

Oct 06, 2025 06:35 (IST)
अब पटना में चलेगी मेट्रो, सीएम नीतीश आज दिखाएंगे हरी झंडी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना मेट्रो के तहत भूतनाथ से न्यू आईएसबीटी तक पहले फेज की मेट्रो के परिचालन का उद्घाटन करेंगे. यह मेट्रो सेवा 4.3 किलोमीटर के रूट पर चलेगी, जो तीन स्टेशनों आईएसबीटी, जीरो माइल और भूतनाथ रोड के बीच संचालित होगी.

पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (पीएमआरएल) ने परिचालन की अंतिम तैयारी पूरी कर ली है. उद्घाटन के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कॉरिडोर वन के तहत पटना जंक्शन सहित छह भूमिगत मेट्रो स्टेशनों और 9.35 किलोमीटर लंबी सुरंग की आधारशिला भी रखेंगे.

उद्घाटन के लिए मेट्रो के कोच को मधुबनी पेंटिंग से खास तौर पर सजाया गया है, जो बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है. कोचों में गेट, खिड़कियों और अंदरूनी हिस्सों पर गोलघर, महावीर मंदिर, महाबोधि वृक्ष, बुद्ध स्तूप और नालंदा के खंडहर जैसे बिहार के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के आकर्षक स्टिकर लगाए गए हैं.

Oct 06, 2025 06:33 (IST)
बिहार में सीटों का बंटवारा कब

बिहार चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग दोनों तरफ तय हो चुका है. एनडीए के साथ-साथ रविवार को महागठबंधन ने भी सीट शेयरिंग अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया. रविवार को पटना में महागठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर हुई. इस बैठक में आगामी चुनावों के मद्देनजर सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अंतिम रूप से सहमति बनने की सामने आ रही है.बैठक के बाद बाहर निकले CPI(M) के नेता अजय कुमार ने कहा कि सीट बंटवारे पर फाइनल निर्णय ले लिया गया है. 7 अक्टूबर को किसी भी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों की घोषणा कर दी जाएगी. राजद के विधायक पूर्व मंत्री आलोक मेहता ने कहा यह इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक थी. जाहिर है चुनाव का समय है उसी से संबंधित वार्ता हुई है. एक-दो दिन में सारी चीज तय हो जाएगी. 

