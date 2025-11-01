बीजेपी नेता रवि शंकर प्रसाद ने बताया नीतीश कुमार का भविष्य, बिहार के विकास पर दी यह जानकारी

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नीतीश कुमार एनडीए के नेता हैं और रहेंगे. उन्होंने नीतीश कुमार को निजी तौर पर काफी ईमानदार नेता बताया. उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने राजनीति में सुचिता को बनाए रखा है. रविशंकर प्रसाद शनिवार को पटना में एनडीटीवी की ओर से आयोजित 'पावर प्ले'कार्यक्रम में बातचीत कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार के पाला बदल का भी इशारा किया. उन्होंने इसे गिटपिट बताया.

नीतीश जी ईमानदार हैं. 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और जिस प्रकार से उन्होंने सरकार चलाई है और अपने ऊपर सुचिता रखी है, वह बेहतरीन है. एनडीए की एकता के सवाल पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एनडीए चुनाव के बाद भी एक रहेगा.

कब हुआ बिहार का औद्योगिक विकास

बिहार के विकास के सवाल पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि खराब प्रशासन की वजह से कई सालों से बिहार का विकास नहीं हो सका.उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो बिहार में उद्योग धंधे आए, बरौनी रिफाइनरी लगी, फर्टीलाइजर का कारखाना बना, उसके बाद सालों तक बिहार का विकास नहीं हुआ, हालांकि बीच में कांग्रेस के कुछ मुख्यमंत्रियों ने अच्छा काम किया लेकिन उसके बाद केवल खराब शासन रहा. उन्होंने कहा कि उसके बाद बिहार में 15 साल तक पति-पत्नी का शासन आया, जिसमें जंगलराज पनपा. उसके बाद नीतीश कुमार आए.

बीजेपी के नेता ने कहा कि नीतीश कुमार के शासन में विकास हुआ है, आज आप बिहार से देश के किसी भी कोने की यात्रा कर सकते हैं. आप पटना के मरीन ड्राइव को देखिए, पटना के नए हवाई अड्डे को देखिए. रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि पटना हवाई अड्डे के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान है. बिहार के विकास की चर्चा करते हुए कहा कि टीसीएस पटना आया और आज बिहार में दो केंद्रीय विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं. गया में आईएमएम चल रहा है, नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं.

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पती-पत्नी (लालू-राबड़ी) के राज में 94 हजार नौकरियां मिलीं, जबकि नीतीश के राज में 18 लाख नौकरियां मिल चुकी हैं.

उन्होंने कहा कि पती-पत्नी (लालू-राबड़ी) के राज में 94 हजार नौकरियां मिलीं, जबकि नीतीश के राज में 18 लाख नौकरियां मिल चुकी हैं. और एनडीए ने एक करोड़ नौकरियों और रोजगार का वादा किया है.

नीतीश कुमार की गिटपिट क्या है

उन्होंने कहा कि एक समय था, जब शादी के बाद लोगों को गाड़ी मिलती थी और उनका अपहरण हो जाता था. अगवा किए गए लोगों को छुड़ाने के लिए सीएम हाउस में समझौता होता था. बीजेपी नेता ने कहा कि इस जंगलराज में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार में उद्योग आएंगे. उन्होंने कहा कि बिहार की कानून व्यवस्था को संभालने में समय लगा. इसके बाद अब बिहार में कृषि आधारित बहुत से उद्योग आए हैं. उन्होंने कहा कि आज बिहार आगे बढ़ रहा है और आगे अभी और आगे जाएगा.

जब उनसे पूछा गया कि बिहार में करीब 20 साल से एनडीए का शासन है, तो क्या ये 20 साल विकास के लिए सही समय नहीं था.इस सवाल पर उन्होंने कहा कि बीच में कुछ गिटपिट भी हुआ है. उससे विकास की रफ्तार थोड़ी कम हुई है. उनका इशारा नीतीश कुमार का दो बार पाला बदल कर महागठबंधन में चले जाने की ओर था. यह गिटपिट फिर नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है, इस सवाल पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार ने चार-चार बार कहा है कि अब वो पलटी नहीं मारेंगे. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने भी कहा है कि नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी बहुत काम करेगी, यह बहुत बड़ी बात है.

ये भी पढ़ें: कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बताया फ्रैंडली फाइट वाली सीटों पर कौन जीतेगा, बताया 11 नवबंर के बाद क्या होगा



