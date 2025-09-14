पीएम मित्र पार्क, धार में टेक्सटाइल पार्क... PM मोदी के 75वें जन्मदिन पर किसानों और महिलाओं को बड़ी सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 75वें जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश को कई बड़ी सौगातें देंगे. धार जिले के भैंसोला गांव में वे 'पीएम मित्र' (प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपेरल पार्क) का भूमि पूजन करेंगे, साथ ही महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियान की शुरुआत भी करेंगे.

धार में बनेगा पीएम मित्र पार्क

पूरे देश में बन रहे सात पीएम मित्र पार्कों में से एक धार में स्थापित किया जा रहा है. यह पार्क लगभग 2,158 एकड़ में फैला होगा, जो 'फार्म से फाइबर, फैक्ट्री से फैशन और विदेश' की पूरी वैल्यू चेन को एक ही जगह पर पूरा करेगा. इसका सीधा फायदा छह लाख किसानों को मिलेगा, जो अपने कपास को सीधे उद्योगों से जोड़ पाएंगे.

यह पार्क विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें जल उपचार संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र, बिजली-पानी की पुख्ता व्यवस्था और आधुनिक सड़कें शामिल हैं. इसके अलावा, श्रमिकों और महिला कर्मचारियों के लिए आवास और सामाजिक सुविधाएं भी होंगी. इस पार्क में अब तक ₹27,109 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जिससे हजारों नए रोजगार पैदा होंगे.

मध्य प्रदेश: भारत की 'कॉटन कैपिटल'

मध्य प्रदेश देश के कुल जैविक कपास उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा पैदा करता है, जिससे यह वस्त्र उद्योग के लिए एक आदर्श राज्य बन जाता है. मालवा क्षेत्र के जिले, जैसे इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन और खंडवा, कपास उत्पादन में प्रमुख हैं. पिछले तीन सालों में कपास का उत्पादन लगातार अच्छा रहा है. इसी कारण, धार को पीएम मित्र पार्क के लिए चुना गया है, जिससे प्रदेश की पहचान अब केवल फसल उत्पादक राज्य के रूप में नहीं, बल्कि एक औद्योगिक केंद्र के रूप में भी बनेगी.

महिलाओं के लिए कई बड़ी योजनाएं

प्रधानमंत्री इस मौके पर 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियान की शुरुआत करेंगे. इसके तहत देशभर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 75,000 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां महिलाओं और बच्चों की विशेष स्वास्थ्य जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा.

इसके अलावा, कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं भी शुरू होंगी