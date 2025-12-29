विज्ञापन

जब धुरंधर की स्क्रिप्ट पढ़कर आदित्य धर की बीवी ने कहा था-काश मैं लड़का होती

धुरंधर की सक्सेस से जहां आदित्य धर और बाकी की कास्ट खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं वहीं एक्ट्रेस के यामी गौतम भी पति के निर्देशन की तारीफ करते नहीं थक रही हैं.

नई दिल्ली:

आदित्य धार के निर्देशन में बनी फिल्म ‘धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है. 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म को पर्दे पर आए हुए एक महीना होने वाला है, लेकिन इसका खुमार अभी भी लोगों के सिर चढ़ा हुआ है. थिएटर से लेकर सोशल मीडिया तक और सोशल मीडिया से लोगों की जुबान तक, सिर्फ एक ही फिल्म की चर्चा है और वो है ‘धुरंधर'.  फिल्म की कामयाबी से जाहिर है इसके स्टार्स, निर्देशक और प्रोड्यूसर तो खुश हैं ही, लेकिन इन सबके साथ ही डायरेक्टर आदित्य धर की पत्नी यामी गौतम भी फूले नहीं समा रही हैं. यामी ने कई इंटरव्यूज में भी अपने पति के निर्देशन की खुलकर तारीफ की है. एक इंटरव्यू में तो यामी ने ये तक कहा कि ‘जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी तब सोचा था काश मैं लड़का होती'.

यामी ने क्यों जताई थी लड़का होने की इच्छा?

एक इंटरव्यू के दौरान जब यामी से ‘धुरंधर' के बारे में पूछा गया तो एक्ट्रेस ने कहा, ‘ जब मैंने उनकी स्क्रिप्ट पढ़ी थी तब मैंने उनसे कहा था ये मेरी जिंदगी के उन खास पलों में से एक पल था जब मैंने ये सोचा कि काश मैं लड़का होती. स्क्रिप्ट शानदार थी एक अलग ही दुनिया की तरह'. हालांकि यामी के मुताबिक आदित्य अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बहुत अलग-अलग रखते हैं. न्यूज 18 शोशा से बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, ‘मैं उनसे कुछ उम्मीद नहीं करती. हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल अलग-अलग है. मुझे नहीं लगता वो लाइन कभी भी क्रॉस होनी चाहिए. हम दोनों ही इस मामले में बहुत साफ हैं. अगर उन्हें लगता है कि उनके प्रोजेक्ट के लिए कोई और ज्यादा बेहतर है तो वो किसी और को ही चुनते हैं. हमारे बीच ये अंडरस्टैंडिंग शुरुआत से ही है'

‘धुरंधर' ने धुंआ-धुंआ किया बॉक्स ऑफिस...

sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना स्टारर ‘धुरंधर' देशभर में 800 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है, वहीं दुनियाभर में फिल्म 1000 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है. फिल्म की स्टोरी की तो सब तारीफ कर ही रही हैं. साथ ही फिल्म का म्यूजिक भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है.

Dhurandhar, Aditya Dhar, Yami Gautam, Ranveer Singh, Akshaye Khanna
