अचानक मूड खराब हुआ... बहन के घर आए एयरफोर्स इंजीनियर ने 24वीं मंजिल से छलांग लगा दी

कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में रविवार को एक दर्दनाक घटना घटी, प्रेस्टीज जिंदल सिटी अपार्टमेंट्स में भारतीय वायुसेना के एक युवा इंजीनियर ने 24वीं मंज़िल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान 25 वर्षीय लोकेश पवन कृष्णा के रूप में हुई है. लोकेश पिछले दो वर्षों से भारतीय वायुसेना में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे और हलसूरु मिलिट्री क्वार्टर में रहते थे. पुलिस के अनुसार, लोकेश शनिवार शाम अपनी बहन लक्ष्मी के घर आए थे. इसी दौरान किसी बात पर उनका मूड बिगड़ गया और गुस्से में आकर उन्होंने 24वीं मंज़िल से कूदकर जान दे दी.

पुलिस जांच जारी

घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और शव को कब्जे में लेकर नेलमंगल पब्लिक अस्पताल भेजा, जहां पोस्टमॉर्टम किया गया. प्राथमिक जांच में इसे आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है. हालांकि, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है कि आखिर लोकेश ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया.

गहरी शोक की लहर

लोकेश की अचानक मौत से भारतीय वायुसेना के सहयोगियों में भी गहरा शोक है. एक युवा और प्रतिभाशाली इंजीनियर के यूं असमय चले जाने से परिवार और साथियों में मातम का माहौल है.

ग्रेटर नोएडा में भी घटी थी दर्दनाक घटना

दो दिन पहले दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा से एक दर्दनाक आत्महत्या की खबर आई थी. महिला ने 11 साल के बेटे के साथ 13वें फ्लोर से कूदकर आत्महत्या कर ली थी. महिला ने पति के लिए एक सुसाइड नोट छोड़ा था. सूचना मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तहकीकात की थी. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. प्रारंभिक जांच में पता चला था कि बच्चा मानसिक रूप से विक्षिप्त था. बेटे के कारण मां काफी परेशान रहा करती थी. सुसाइड की मुख्य वजह भी बच्चे की मानसिक हालत बताई जा रही है.