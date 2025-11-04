विज्ञापन
'तुम्हारे लिए डॉक्टर पत्नी को मार डाला': बेंगलुरु के सर्जन ने ओवरडोज देकर की थी हत्या, लवर को भेजा मैसेज

जनरल सर्जन डॉ. महेंद्र रेड्डी ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद अपनी लवर को डिजिटल पेमेंट वाले एक ऐप पर मैसेज भेजा था. जानिए पुलिस ने हत्याकांड में और क्या खुलासे किए हैं.

  • बेंगलुरु के जनरल सर्जन डॉ. महेंद्र रेड्डी ने अपनी पत्नी डॉ. कृतिका की हत्या के तुरंत बाद लवर को मैसेज भेजा था
  • डॉ. महेंद्र ने अपनी पत्नी को अत्यधिक मात्रा में एनेस्थेटिक दवा देकर हत्या की- पुलिस
  • पुलिस ने डॉ. महेंद्र के फोन की फोरेंसिक जांच में लवर को भेजा गया हत्या से जुड़ा मैसेज पाया है
अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट पत्नी की हत्या के आरोपी बेंगलुरु के सर्जन डॉक्टर ने हत्या करने के तुरंत बाद अपनी लवर को एक मैसेज भेजा था. इस मैसेज में उसने लिखा था: "मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को मार डाला". पुलिस के अनुसार जनरल सर्जन डॉ. महेंद्र रेड्डी ने अपनी प्रेमी महिला को डिजिटल पेमेंट वाले एक एप पर मैसेज भेजा था. इस महिला के साथ हत्यारोपी डॉक्टर रिलेशनशिप में था. पुलिस को उसके फोन की फोरेंसिक जांच के दौरान यह मैसेज मिला. पुलिस ने बताया कि प्रेमी महिला से पूछताछ की गई और उसका बयान दर्ज कर लिया गया है. उस महिला की पहचान अभी उजागर नहीं की गई है.

कैसे हुई डॉ कृतिका की हत्या?

सर्ज महेंद्र रेड्डी ने कथित तौर पर अपनी पत्नी डॉ. कृतिका रेड्डी को घर पर अत्यधिक मात्रा में एनेस्थेटिक दवा दे दी थी और इस ओवरडोज से उनकी मौत हो गई. यह घटना 21 अप्रैल को हुई थी और इसके छह महीने बाद हत्यारोपी पति को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कृतिका कथित तौर पर बीमार पड़ गई और उसका पति ही उसे नजदीकी अस्पताल लेकर गया. यहां डॉ कृतिका को मृत घोषित कर दिया गया.

फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट में मृतका की बॉडी में शक्तिशाली एनेस्थेटिक दवा प्रोपोफोल की मौजूदगी की पुष्टि हुई है. इससे संकेत मिला कि हत्या के इरादे से उन्हें ओवरडोज दिया गया. घर के निरीक्षण के दौरान, पुलिस ने एक कैनुला सेट, एक इंजेक्शन ट्यूब और अन्य चिकित्सा वस्तुओं सहित महत्वपूर्ण सबूत बरामद किए.

रिपोर्ट के आधार पर डॉ कृतिका के पिता ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके दामाद ने उनकी बेटी की हत्या कर दी है. इसके बाद महेंद्र को 15 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस को संदेह था कि उसने अपनी पत्नी की मौत को नेचुरल दिखाने के लिए अपनी चिकित्सा विशेषज्ञता (एक्सपर्टीज) का इस्तेमाल किया था.

बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने कहा, "अब तक जमा किए गए सबूत अपराध में पति की भूमिका की ओर इशारा करते हैं. वही उसे शुरू में अस्पताल लाया था और उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था जो गलत हो सकता था. उसने दावा किया कि पत्नि का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था और उसका इलाज चल रहा था. अब हमें पता चला है कि उसे कुछ सेडेटिव के इंजेक्शन दिए गए थे, जो दर्शाता है कि इरादा गलत था."

इस डॉक्टर कपल की शादी पिछले साल 26 मई को हुई थी. वे दोनों बेंगलुरु के विक्टोरिया हॉस्पिटल में काम करते थे.

