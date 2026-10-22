बेंगलुरु पुलिस ने बिहार के युवक को किया गिरफ्तार, AI से बनाया था विधानसभा भवन को उड़ाने का वीडियो

बेंगलुरु में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक युवक AI के जरिए विधानसभा भवन विधान सौधा बम धमाके से उड़ाता नजर आ रहा है. जिसके बाद तुरंत कर्नाटक पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और युवक की जानकारी जुटाई. पुलिस ने हजरत अली नाम के 25 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो मूल रूप से बिहार के अररिया जिले का रहने वाला था और बेंगलुरु में मजदूरी करने आया था, वह यहां पाइप फिटिंग का काम करता था. फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है कि आखिर उसने यह वीडियो क्यों बनाया था और उसका मकसद क्या था.

क्या है बेंगलुरु का पूरा मामला

दरअसल, इंस्टाग्राम पर 'Jnx king Hg' अकाउंट से एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ था. जिसमें देखा जा सकता है कि एक युवक बंदूक का ट्रिगर दबाने की नकल करता है और उसके तुरंत बाद एक जोरदार धमाका होता है जिसमें कर्नाटक की ऐतिहासिक विधान सौधा इमारत पूरी तरह तबाह होती नजर आती है. जबकि यह राजधानी बेंगलुरु की सबसे सुरक्षित इमारतों में शामिल है, जिसकी सुरक्षा भी सख्त होती है. हालांकि यह वीडियो AI की मदद से अपलोड किया गया था. वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने तुरंत कड़ी कार्रवाई की मांग की थी.

बेंगलुरु पुलिस ने तुरंत दी सफाई

बेंगलुरु पुलिस ने मामला दर्ज कर तुरंत सफाई जारी की असल में कोई विस्फोट नहीं हुआ था और यह वीडियो कृत्रिम तरीके (AI) से बनाया गया था. पुलिस की साइबर सेल की मदद से आरोपी की करंट लोकेशन का पता लगाया और हजरत अली नाम के युवक को हिरासत में ले लिया. वहीं जिस इंस्टाग्राम अकांउट से यह वीडियो शेयर किया गया था. उस अकाउंट को भी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है.

फिलहाल बेंगलुरु पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ कर रही है, पुलिस का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि उसने यह वीडियो क्यों बनाया था. विधान सौधा एक उच्च सुरक्षा वाली सरकारी इमारत है, जहां कर्नाटक की विधानसभा स्थित है. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि संवेदनशील जगहों पर हमले दिखाने वाले फर्जी वीडियो बनाना और उन्हें फैलाना लोगों के बीच घबराहट पैदा कर सकता है और सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ा सकता है. पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि धमकी भरे या गुमराह करने वाले कंटेंट बनाने और फैलाने के लिए AI का गलत इस्तेमाल न किया जाएगा. नहीं तो इस तरह के मामलों में पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी.

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