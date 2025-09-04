बंगाल विधानसभा में BJP और TMC विधायक भिड़े, विधायक शंकर घोष को एंबुलेंस से ले जाया गया

पश्चिम बंगाल विधानसभा में गुरुवार को हंगामा हो गया. सत्ताधारी टीएमसी और विपक्षी बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए. इस दौरान विधायक शंकर घोष की तबीयत खराब हो गई. उन्हें एंबुलेस से अस्पताल ले जाना पड़ा है. शंकर घोष बंगाल बीजेपी के मुख्य सचेतक हैं.

बंगाली प्रवासियों पर कथित अत्याचार से संबंधित एक सरकारी प्रस्ताव को लेकर चर्चा के दौरान हंगामा हुआ. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रस्ताव पर बोलने वाली थीं, तभी भाजपा विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी. इसके बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने शंकर घोष को पूरे दिन के लिए सदन से निलंबित किए जाने की जानकारी दी. घोष ने जब जाने से इनकार किया तो मार्शल की मदद से उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया गया.

हंगामे के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके कारण कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. भाजपा विधायकों ने जानना चाहा कि 2 सितंबर को विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को क्यों निलंबित किया गया था.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी विधायकों के कथित असंसदीय आचरण की निंदा की. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी विधायक बंगाली प्रवासियों के अधिकारों और सुरक्षा से संबंधित एक गंभीर चर्चा को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे.

