विज्ञापन
विशेष लिंक

बंगाल विधानसभा में BJP और TMC विधायक भिड़े, विधायक शंकर घोष को एंबुलेंस से ले जाया गया

बंगाली प्रवासियों पर कथित अत्याचार से संबंधित एक सरकारी प्रस्ताव को लेकर चर्चा के दौरान विधानसभा में हंगामा हुआ.

Read Time: 2 mins
Share
बंगाल विधानसभा में BJP और TMC विधायक भिड़े, विधायक शंकर घोष को एंबुलेंस से ले जाया गया

पश्चिम बंगाल विधानसभा में गुरुवार को हंगामा हो गया. सत्ताधारी टीएमसी और विपक्षी बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए. इस दौरान विधायक शंकर घोष की तबीयत खराब हो गई. उन्हें एंबुलेस से अस्पताल ले जाना पड़ा है.  शंकर घोष बंगाल बीजेपी के मुख्य सचेतक हैं. 

बंगाली प्रवासियों पर कथित अत्याचार से संबंधित एक सरकारी प्रस्ताव को लेकर चर्चा के दौरान हंगामा हुआ. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रस्ताव पर बोलने वाली थीं, तभी भाजपा विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी. इसके बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने शंकर घोष को पूरे दिन के लिए सदन से निलंबित किए जाने की जानकारी दी. घोष ने जब जाने से इनकार किया तो मार्शल की मदद से उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया गया. 

हंगामे के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके कारण कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. भाजपा विधायकों ने जानना चाहा कि 2 सितंबर को विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को क्यों निलंबित किया गया था. 

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी विधायकों के कथित असंसदीय आचरण की निंदा की. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी विधायक बंगाली प्रवासियों के अधिकारों और सुरक्षा से संबंधित एक गंभीर चर्चा को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे. 

खबर अपडेट की जा रही है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
West Bengal Assembly, Bengal Assembly Fight, TMC BJP CLASH
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com