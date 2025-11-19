विज्ञापन
विशेष लिंक

बेलगावी में कोयले के चूल्हे से कमरे में फैली कार्बन मोनोऑक्साइड, तीन युवकों की मौत

पुलिस के अनुसार, चारों युवक एक शादी में शामिल होने के बाद देर से घर लौटे और लगभग बिना वेंटिलेशन वाले कमरे में सोए. ठंड के मौसम के कारण, उन्होंने रात भर कोयले से चलने वाला चूल्हा जलाए रखा, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड घातक स्तर तक जमा हो गई.

Read Time: 2 mins
Share
बेलगावी में कोयले के चूल्हे से कमरे में फैली कार्बन मोनोऑक्साइड, तीन युवकों की मौत
  • बेलगावी के अमन नगर में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से तीन युवकों की मौत और एक की हालत गंभीर हुई है
  • मृतकों की पहचान रिहान मट्टे, सरफराज हरप्पनहल्ली और मोइन नलबंद के रूप में हुई है
  • चारों युवक शादी से लौटकर बिना वेंटिलेशन वाले कमरे में कोयले से चलने वाला चूल्हा जलाए सो गए थे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

बेलगावी के अमन नगर स्थित एक घर में कार्बन मोनोऑक्साइड की चपेट में आने से तीन युवकों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है. यह हादसा सोमवार रात को हुआ, लेकिन इसका पता मंगलवार शाम को तब चला जब पड़ोसियों ने बार-बार फोन न उठने पर दरवाज़ा तोड़ा.

मृतकों की पहचान रिहान मट्टे (22), सरफराज हरप्पनहल्ली (22) और मोइन नलबंद (23) के रूप में हुई है. जीवित बचे शहनवाज़ का इलाज एक निजी अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है.

पुलिस के अनुसार, चारों युवक एक शादी में शामिल होने के बाद देर से घर लौटे और लगभग बिना वेंटिलेशन वाले कमरे में सोए. ठंड के मौसम के कारण, उन्होंने रात भर कोयले से चलने वाला चूल्हा जलाए रखा, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड घातक स्तर तक जमा हो गई.

कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन, गंधहीन और अत्यधिक जहरीली गैस है जो रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ बंध जाती है, जिससे ऑक्सीजन महत्वपूर्ण अंगों तक नहीं पहुँच पाती और परिणामस्वरूप ऑक्सीजन की कमी हो जाती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Belagavi Carbon Monoxide Deaths, Karnataka CO Poisoning, Aman Nagar Incident, Three Youths Dead, Charcoal Stove Accident
Get App for Better Experience
Install Now