रुद्रप्रयाग में भालू का खूनी तांडव, 55 साल के बुजुर्ग का जबड़ा और सिर चबाया; 3 दिन में दूसरे हमले से दहशत

Bear Attack in Rudraprayag: रुद्रप्रयाग जिले की केदारघाटी के न्यालसू गांव में प्रशासन ने लोगों को अंधेरे में अकेले बाहर न जाने की सलाह दी है.

केदारघाटी में भालू का तांडव: न्यालसू में ग्रामीण पर खूनी हमला, जबड़ा और सिर बुरी तरह चबाया; ग्रामीणों में भारी आक्रोश (सांकेतिक तस्वीर)

Rudraprayag News: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की केदारघाटी के न्यालसू गांव में भालू का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. पिछले तीन दिनों के भीतर भालू के हमले की यह दूसरी घटना है, जिसने स्थानीय लोगों की नींद उड़ा दी है. ताजा घटना में एक 55 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है.

गौशाला के पास अचानक हुआ हमला

जानकारी के अनुसार, न्यालसू रामपुर के साढा तोक निवासी मंगल सिंह (55 वर्ष) बीती शाम अपनी गौशाला के पास खेतों में गए थे. इसी दौरान घात लगाकर बैठे भालू ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया. भालू ने मंगल सिंह के सिर और जबड़े पर गहरे घाव कर दिए हैं. गनीमत रही कि शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े, जिन्हें देख भालू जंगल की ओर भाग निकला. ग्रामीणों ने लहूलुहान हालत में मंगल सिंह को तुरंत फाटा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेस अस्पताल श्रीनगर रेफर कर दिया गया है.

प्रशासन के खिलाफ फूट पड़ा लोगों का गुस्सा

घटना के बाद से केदारघाटी के ग्रामीणों में वन विभाग और सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है. स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में भालू का आतंक लगातार बढ़ रहा है, लेकिन विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है. 3 दिन में दूसरी वारदात होने से अब लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं.

जिला प्रशासन ने दिए पिंजरा लगाने के निर्देश

हमले की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन सक्रिय हो गया. जिलाधिकारी प्रतीक जैन के निर्देश पर एसडीएम ऊखीमठ अनिल शुक्ला, पुलिस और वन विभाग की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त और वन्यजीव गतिविधियों की मॉनिटरिंग बढ़ा दी है. एसडीएम अनिल शुक्ला ने पुष्टि की है कि क्षेत्र में कल पिंजरा लगा दिया जाएगा, ताकि भालू को पकड़ा जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. फिलहाल ग्रामीणों को अकेले अंधेरे में बाहर न निकलने की सलाह दी गई है.

