बांसुरी स्वराज के पिता स्वराज कौशल का निधन, CM रेखा गुप्ता ने जताया शोक

मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और देश के जाने-माने वकीलों में से एक, स्वराज कौशल का आकस्मिक निधन हो गया है. वह दिवंगत पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सांसद बांसुरी स्वराज के पिता थे.

उन्होंने मिजोरम के राज्यपाल के रूप में भी महत्वपूर्ण सेवाएं दी थीं. स्वराज कौशल का अंतिम संस्कार आज, 4 दिसंबर को शाम 4:30 बजे नई दिल्ली के लोधी रोड श्मशान घाट (लाला लाजपत राय रोड) पर किया जाएगा.

बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'पापा स्वराज कौशल जी, आपका स्नेह, आपका अनुशासन, आपकी सरलता, आपका राष्ट्रप्रेम और आपका अपार धैर्य मेरे जीवन की वह रोशनी हैं जो कभी मंद नहीं होगी.

आपका जाना हृदय की सबसे गहरी पीड़ा बनकर उतरा है, पर मन यही विश्वास थामे हुए है कि आप अब मां के साथ पुनः मिल चुके हैं, ईश्वर के सान्निध्य में, शाश्वत शांति में. आपकी बेटी होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा गौरव है, और आपकी विरासत, आपके मूल्य और आपका आशीर्वाद ही मेरी आगे की हर यात्रा का आधार रहेंगे.'

स्वराज कौशल के निधन पर CM रेखा गुप्ता ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री स्वराज कौशल जी के निधन की खबर दुखद है. श्री स्वराज कौशल जी का सार्वजनिक जीवन और विधि के क्षेत्र में योगदान हमेशा याद किया जाएगा. राष्ट्र और समाज के प्रति उनकी सेवा अविस्मरणीय है. दुःख की इस घड़ी में, मेरी गहरी संवेदनाएं. सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज जी और उनके समस्त परिजनों के साथ हैं. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और उनके परिवार को इस कठिन समय में संबल प्रदान करें. ॐ शांति.'