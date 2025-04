प्रियंका को बांसुरी का जवाब! JPC की बैठक में 'नेशनल हेराल्ड की लूट' लिखा बैग लेकर पहुंचीं

राजनीति में कई बार जो चीजें आप बोलकर नहीं समझा सकते उससे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से वो चीज सांकेतिक तौर पर आप कर सकते हैं. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सांसद बांसुरी स्वराज जब 'वन नेशन वन इलेक्शन' को लेकर होने वाली जेपीसी की बैठक में पहुंची तो उनके कंधे पर एक बैग था. अब ये बैग खूब सुर्खियां बंटोर रहा है. दरअसल, इस बैग पर लिखा था 'नेशनल हेराल्ड की लूट'. बांसुरी के इस बैग की तुलना प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन लिखे बैग से कर रहे हैं. लोग बांसुरी के इस कदम को उसका जवाब भी मान रहे हैं.

बांसुरी स्वराज ने क्या कुछ कहा सुनें...

#WATCH | Delhi: BJP MP Bansuri Swaraj says "This is the first time that corruption has taken place in the fourth pillar of democracy-media. The charge sheet filed by the ED highlights the old working style and ideology of the Congress party. In the guise of service, they make… https://t.co/e6flNr3ta2 pic.twitter.com/MgI3wSlQrU