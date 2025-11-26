Ground Report: ममता के 'हुमायूं' बंगाल में बनाएंगे बाबरी मस्जिद, लोग बोले- पैसा क्या जिंदगी तक दे देंगे

Babri Masjid in Bengal: पश्चिम बंगाल में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होना है. इससे पहले मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर TMC विधायक हुमायूं कबीर ने सियासी माहौल को गरमा दिया है. TMC विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने का ऐलान किया है. उन्होंने अपने बयान में कहा, "मस्जिद तैयार होने में 3 साल लगेंगे. पिछले साल 12 दिसंबर को मैंने यही खड़े होकर वादा किया था. इस समारोह में दो लाख लोग मौजूद रहेंगे, बहुत सारे लोग शामिल होंगे." टीएमसी विधायक के इस ऐलान पर भाजपा के कई नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

बाबरी मस्जिद बनाने की जरूरत क्यों पड़ी... TMC विधायक ने बताया

इस बीच NDTV ने टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर से खास बात की. बाबरी मस्जिद बनाने की जरूरत क्यों पड़ी... इस सवाल के जवाब पर टीएमसी विधायक ने कहा कि बाबरी विधायक मुसलमानों का इमोशनल है. बाबरी मस्जिद 400 साल पहले बाबर ने बनाया. बाबर के लड़के का नाम हुमायूं कबीर था. इतिहास में यह सबूत लिखा है. मेरा नाम भी हुमायूं कबीर है.

बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा करने वाले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर.

पिछले साल ही टीएमसी विधायक ने किया था ऐलान

टीएमसी विधायक ने आगे कहा कि मैंने देखा कि 6 दिसंबर 1992 में कुछ कारसेवकों ने अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया. मेरे मन में उसी समय आया कि मौके मिले तो बंगाल में या मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाऊंगा. इसी सोच के साथ 12 दिसंबर 2024 में मैंने मीडिया वालों के सामने कोलकाता में ऐलान किया कि 6 दिसंबर 2025 को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की आधारशिला रखूंगा.

मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में मस्जिद की आधारशिला के पोस्टर लगे

मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में जहां बाबरी मस्जिद बनाए जाने का ऐलान किया गया है, वहां इसकी तैयारी दिख रही है. हुमायूं कबीर बेलडांगा के ही विधायक हैं. बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने और उसके आधारशिला रखने का पोस्टर लगा है. लेकिन पोस्टर पर हुमायूं कबीर का नाम विधायक के तौर पर नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल इस्लामिक फांउडेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर लिखा है.

मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में लगा बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने का पोस्टर.

टीएमसी विधायक बोले- मस्जिद मामले में पार्टी का कोई लेना-देना नहीं

टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि पार्टी से इसका कोई नीतिगत मामला नहीं है. लेकिन मैं यहां के निवासी के रूप में मस्जिद बनाऊंगा. उनका कहना है कि मस्जिद बनाने के लिए उन्हें कई लोगों से मदद मिल रही है. देश ही नहीं विदेश से भी मदद मिल रही है. टीएमसी विधायक का कहना है कि हम अपनी निजी जमीन पर कुछ भी बनाए या उसका नाम कुछ भी रखें, प्रशासन का उससे कुछ लेना-देना नहीं है.

राज्यपाल ने जताई आपत्ति

बीते दिनों बंगाल के राज्यपाल ने भी बाबरी मस्जिद बनाने के मामले प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा था कि बंगाल की संस्कृति से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बाबरी मस्जिद नाम क्यों दिया गया, इस पर टीएमसी विधायक ने कहा कि यह मुस्लिमों की आस्था का मामला है. उनका साफ कहना है कि बाबरी मस्जिद बनाने का फैसला उनकी पार्टी का नहीं बल्कि उनका खुद का फैसला है.

टीएमसी ने साधी चुप्पी

बाबरी मस्जिद पर मचे बवाल पर टीएमसी की ओर से अभी कुछ खास नहीं कहा गया है. मुर्शिदाबाद में करीब 70 फीसदी मुस्लिम हैं. यहां इनका वोट बैंक काफी बड़ा है. बाबरी मस्जिद का नाम और आधारशिला के लिए 6 दिसंबर की तारीख को चुनना साफ तौर पर संदेश है कि यह मुस्लिमों को बड़ा मैसेज देगा.

टीएमसी मंत्री बोले- बीजेपी हुमायूं को हीरो बना रही है

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टीएमसी विधायक ने कहा कि मैं कोर्ट के फैसले को मानता हूं. कोर्ट ने दूसरी जगह मस्जिद बनाने का फैसला दिया था. लेकिन वो आज तक नहीं बना. दूसरी ओर टीएमसी के मंत्री इस मामले पर बचते नजर आए. उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी हुमायूं कबीर को हीरो बना रही है.

स्थानीय लोग बोले- नाम में क्या रखा है, मस्जिद बनना अच्छा

स्थानीय लोगों ने कहा कि यह धर्म का मामला है. मस्जिद बनाने को हम लोग क्यों रोकेंगे. बाबरी मस्जिद नाम देने पर स्थानीय लोग भी कुछ भी कहने से कतराते दिखे. स्थानीय लोगों का कहना था कि नाम में क्या रखा है, मस्जिद बना रहा है. मस्जिद बनाने में क्या दिक्कत है. स्थानीय लोग यह भी कहते दिखे कि इसमें राजनीति का कोई मतलब नहीं है.

एक स्थानीय ने कहा- पैसा क्या जरूरत पड़ी तो मस्जिद के लिए जिंदगी भी दे देंगे

स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि मस्जिद बनाने के लिए हम लोगों पैसा देंगे. एक स्थानीय निवासी तो यहां तक कहते दिखे कि पैसा क्या जिंदगी तक दे देंगे. स्थानीय लोग मस्जिद बनाए जाने पर खुशी जताई. दूसरी ओर बंगाल में बाबरी मस्जिद के ऐलान पर भाजपा के कई नेताओं ने तीखी आपत्ति जताई है. अब देखना है कि इस मामले में आने वाले दिनों क्या कुछ होता है?

यह भी पढ़ें - बाबरी मस्जिद पर अब क्यों बवाल? कौन हैं हुमायूं कबीर, जिनके एक ऐलान से मच गया घमासान