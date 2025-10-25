ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी से की छेड़खानी, इंदौर पुलिस 6 घंटे के भीतर किया अरेस्ट

वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की दौड़ में आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच निर्णायक मुकाबला होना है. लेकिन इस रोमांचक मैच से पहले इंदौर में ऐसा शर्मनाक वाकया हुआ जिसने शहर की ‘अतिथि देवो भव' की पहचान पर गहरा दाग लगा दिया. ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की दो खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की घटना ने शहर में सनसनी फैल गई, पुलिस ने 6 घंटे के अंदर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. घटना गुरुवार सुबह करीब 11 बजे की है.

दोनों खिलाड़ी होटल रैडिसन ब्लू से खजराना रोड में स्थित कैफ़े की ओर पैदल जा रही थीं. इसी दौरान एक युवक सफेद शर्ट और काली कैप पहने बाइक से उनका पीछा करने लगा, अश्लील इशारे किये कुछ ही देर बाद उसने एक खिलाड़ी के साथ अश्लील हरकत की और फरार हो गया. डरी-सहमी दोनों खिलाड़ियों ने तुरंत अपनी टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस को लोकेशन और इमरजेंसी मैसेज भेजा. सिमंस ने बताया “मैं उनका मैसेज पढ़ ही रहा था कि एक खिलाड़ी का कॉल आया. वो रो रही थी, बोली ‘किसी ने हमें छेड़ा.' मैंने तुरंत कार भेजकर दोनों को होटल वापस बुलवाया.”

घटनास्थल पर मौजूद एक व्यक्ति ने आरोपी की बाइक का नंबर नोट कर लिया, जिससे पुलिस को सुराग मिला. सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस की शिकायत पर एमआईजी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया. इसके बाद विजय नगर, एमआईजी, खजराना, परदेशीपुरा और कनाडिया थानों की टीमों को जांच में लगाया गया. सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपी की पहचान खजराना निवासी अकील के रूप में हुई. अकील को शुक्रवार शाम आजाद नगर से गिरफ्तार किया गया.

इस मामले में एडिशनल डीसीपी (क्राइम ब्रांच) राजेश दंडोतिया ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया. सीसीटीवी से आरोपी की पहचान कर उसके खिलाफ इंटेसिव स्ट्रेटजिक ऑपरेशन चलाकर उसे 6 घंटे में आईडेंटिफाई कर गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर पहले से आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. अब यह जांच की जा रही है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल में कहां चूक हुई.

इस घटना के बाद होटल से ग्राउंड तक के पूरे रूट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस आयुक्त संतोष सिंह ने घटना पर नाराज़गी जताई और इंटेलिजेंस विंग को फटकार लगाई. अब महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है. इस मामले मध्यप्रदेश क्रिकेट असोसिएशन के अध्यक्ष महानआर्यमन सिंधिया ने कहा है में इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की दो खिलाड़ियों के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना से मन अत्यंत व्यथित, स्तब्ध और दुखी है. किसी भी महिला को इस प्रकार के अनुचित व्यवहार का सामना नहीं करना चाहिए. प्रभावित खिलाड़ियों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएँ है . यह घटना न केवल खिलाड़ियों बल्कि पूरे खेल जगत और हमारे राज्य एवं शहर के लिए अत्यंत पीड़ादायक है. पूरा मध्यप्रदेश, विशेष रूप से इंदौर, सदैव अपने अतिथियों के सम्मान एवं सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध रहा है. एक व्यक्ति की अनुचित व्याहवार ने इस प्रतिष्ठित छवि को आघात पहुँचाया है, जिससे हम सभी अत्यंत दुखी हैं.

वहीं कांग्रेस इस मामले में सरकार को कठघरे में खड़ा कर रही है, मप्र कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा इंदौर मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है , यह कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है, पुलिस का डर मध्यप्रदेश में खत्म हो चुका है... मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं उन्हें बताना पड़ेगा की गलती किसने की, जो अधिकारी वहां ड्यूटी पर थे उन्होंने क्या किया ? अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैच होते हैं तो खिलाड़ियों के सुरक्षा का दायित्व सरकार का होता है, खिलाड़ी कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, किसकी कहां ड्यूटी है यह सब सुनिश्चित होता है, इसके बावजूद अगर यह घटना घटी है तो अपराधियों के हौंसले बुलंद हैं...

कैबिनेट मंत्री मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा यह देश के सम्मान की बात है इसलिए कार्रवाई कठोर होगी जबकि बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना था इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है. मोहन यादव जी की सरकार ने तत्काल कार्यवाही करते हुए अपराधी अकील को पकड़ा है.

अकील पर NSA की कार्रवाई की जाएगी सार्वजनिक जुलूस भी निकाला जाएगा. इंदौर जो साफ़ सफ़ाई और संस्कार के लिए दुनिया में पहचाना जाता है उस इंदौर को बदनाम करने की साज़िश अकील ने की है. निश्चित रूप से बेटी ऑस्ट्रेलिया की हो या इंग्लैंड की उसकी सुरक्षा की गारंटी हमारी है. ऑस्ट्रेलिया 11 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर है और शनिवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला उसका सेमीफाइनल तय करेगा. लेकिन इस जीत-हार के बीच, इंदौर अब दुनिया की नज़रों में एक सवाल के कटघरे में है... क्या ‘क्लीन सिटी' अब ‘सेफ सिटी' भी रह पाई है?