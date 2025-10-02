कोलंबिया में राहुल गांधी ने की भारत के लोकतंत्र पर हमले की बात तो BJP ने यूं दिया जवाब

Rahul Gandhi In Colombia: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस समय विदेश यात्रा पर हैं. जहां से उन्होंने एक बार फिर भारत के लोकतंत्र पर टिप्पणी की है. कोलंबिया की EIA विश्विद्यालय में राहुल गांधी ने कहा, भारत पर सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र पर हो रहा हमला है. भारत में कई धर्म, परंपराएं और भाषाएं हैं. लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको जगह मिलती है. लेकिन इस वक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चौतरफा हमला हो रहा है. राहुल ने कहा कि भारत चीन की तरह अपने लोगों को दबा कर नहीं चल सकता.

भारत दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है लेकिन कुछ खतरे भी हैंः राहुल गांधी

दरअसल भारत की खूबियों के बारे में बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत में तमाम संभावनाएं हैं . चीन से ज़्यादा आबादी है. चीन की केंद्रित व्यवस्था की जगह भारत विकेंद्रित है और विविधता से भरा है. भारत में काफ़ी जटिल व्यवस्था है. भारत की ताक़त चीन से अलग है. भारत में पुरानी आध्यात्मिक और वैचारिक परंपरा भी है जो आज की दुनिया के लिए काफ़ी उपयोगी है. भारत दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है लेकिन कुछ खतरे भी हैं. राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र पर हमला सबसे बड़ा खतरा है.

राहुल गांधी ने कहा कि भारत में कई धर्म, परंपराएं और भाषाएं हैं. लोकतांत्रिक प्रणाली इन सभी को स्थान देती है, लेकिन अभी भारत में लोकतंत्र पर हर तरफ से हमला हो रहा है.

वैश्विक भूमिका पर पूछे गए सवाल पर राहुल ने भारत-चीन की तुलना की

दरअसल भारत की वैश्विक भूमिका पर पूछे गए सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा, "भारत की 1.4 अरब की आबादी में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन भारत का ढांचा चीन से बिल्कुल अलग है. चीन एक केंद्रीकृत और एकरूप प्रणाली वाला देश है, जबकि भारत में अनेक भाषाएं, संस्कृतियां, परंपराएं और धर्म हैं. भारत की व्यवस्था कहीं अधिक जटिल है."

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है और वह बहुत आशावादी हैं. इसके साथ ही, राहुल गांधी ने कहा, "भारतीय संरचना में भी कई कमियां हैं, कुछ जोखिम हैं, जिनसे भारत को पार पाना होगा. सबसे बड़ा जोखिम लोकतंत्र पर हो रहा हमला है."

भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर व्यापक हमला हो रहा हैः राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद ने कहा कि भारत अपने सभी लोगों के बीच संवाद का केंद्र है. विभिन्न परंपराओं, धर्मों और विचारों को जगह की जरूरत होती है. उस जगह को बनाने का सबसे अच्छा तरीका लोकतांत्रिक व्यवस्था है. वर्तमान में भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर व्यापक हमला हो रहा है.

इंजीनियरिंग के छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत, चीन का पड़ोसी और अमेरिका का घनिष्ठ साझेदार है. हम बिल्कुल उस जगह पर बैठे हैं, जहां ताकतें आपस में टकरा रही हैं. अमेरिका के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ध्रुवीकरण अभियान ज्यादातर बेरोजगारों पर केंद्रित है.

उन्होंने कहा, "भारत में आर्थिक विकास के बावजूद, हम रोजगार देने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था सेवा-आधारित है और हम उत्पादन करने में असमर्थ हैं."

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा- प्रोपेगेंडा नेता की तरह राहुल का व्यवहार

राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी की ओर से पलटवार भी सामने आया है. बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर कहा, "एक बार फिर, राहुल गांधी विपक्ष के नेता- यानी प्रोपेगेंडा के नेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं. विदेश जाकर भारतीय लोकतंत्र पर हमला करते हैं! आखिरकार, वह भारतीय राज्य से ही तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन कभी अमेरिका और ब्रिटेन से हमारे मामलों में दखल देने की मांग करते हैं, और अब यह। शिवसेना से लेकर न्यायपालिका, संविधान और सनातन तक."

