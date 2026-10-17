न बांस न मिट्टी, 50 हजार सेफ्टी पिन से असम में तैयार हुई मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा

असम के धुबरी जिले में इस साल दुर्गा पूजा के दौरान एक अनोखी प्रतिमा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है. यहां मां दुर्गा की 7 फीट ऊंची प्रतिमा 50 हजार सेफ्टी पिन से तैयार की गई है. यह कलाकृति केवल अपनी अलग बनावट की वजह से खास नहीं है बल्कि इसके पीछे छिपा सामाजिक संदेश भी लोगों को प्रभावित कर रहा है. प्रतिमा के जरिए महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा के मुद्दे को सामने लाने की कोशिश की गई है.

कलाकार संजीब बसाक की अनूठी सोच

इस विशेष प्रतिमा को कलाकार संजीब बसाक ने तैयार किया है. वह असम सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग में कार्यरत हैं. नौकरी की जिम्मेदारियों के साथ-साथ वह अपनी रचनात्मक कला को भी समय देते हैं. दिनभर सरकारी काम करने के बाद वह देर रात तक अपने घर पर कलाकृतियां बनाने में जुटे रहते हैं.

साधारण वस्तुओं से बनाते हैं असाधारण प्रतिमाएं

संजीब बसाक लंबे समय से दुर्गा प्रतिमाओं को अलग-अलग रोजमर्रा की वस्तुओं से बनाने के लिए जाने जाते हैं. इससे पहले वह दवाइयों की गोलियां, बटन, सिरिंज और मोतियों जैसी चीजों का उपयोग कर मां दुर्गा की प्रतिमाएं बना चुके हैं. इस बार उन्होंने सेफ्टी पिन को माध्यम बनाया है. आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होने वाली इस साधारण वस्तु को उन्होंने कला के जरिए एक भव्य रूप दिया है.

धुबरी के पूजा पंडाल का प्रमुख आकर्षण

यह प्रतिमा धुबरी के पंचमोड़ क्षेत्र में स्थित रश्मि संघ के दुर्गा पूजा पंडाल में स्थापित की जाएगी. पूजा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और दर्शकों के यहां पहुंचने की उम्मीद है. आयोजकों का मानना है कि यह प्रतिमा न केवल लोगों को आकर्षित करेगी बल्कि उन्हें समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सोचने के लिए भी प्रेरित करेगी.

रिकॉर्ड और सम्मान भी कर चुके हैं हासिल

संजीब बसाक की कलाकृतियों को पहले भी कई मंचों पर सराहना मिल चुकी है. उनकी रचनाओं को असम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जैसे प्रतिष्ठित मंचों में मान्यता मिल चुकी है. उन्हें कला के क्षेत्र में कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं. सेफ्टी पिन से बनी यह नई प्रतिमा उनकी रचनात्मक यात्रा में एक और उल्लेखनीय उपलब्धि मानी जा रही है.

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