Beauty Tips: दुर्गा पूजा में पंडाल घूमने के लिए ऐसे करें मेकअप, बंगाली स्मोकी आई लुक से बढ़ेगी खूबसूरती

दुर्गा पूजा का त्योहार हो और खूबसूरत दिखने की तैयारी न हो, ऐसा कैसे हो सकता है. पंडाल घूमने से लेकर दोस्तों और परिवार के साथ तस्वीरें खिंचवाने तक, हर कोई इस खास मौके पर अलग और आकर्षक दिखना चाहता है. अगर आप भी दुर्गा पूजा 2026 में बंगाली स्टाइल वाला मेकअप करना चाहती हैं, तो स्मोकी आई लुक एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इसके साथ ड्यूई बेस, लाल लिपस्टिक और हल्का ब्लश आपके फेस्टिव लुक को खास बना सकते हैं. मेकअप एक्सपर्ट की सामान्य सलाह के अनुसार, सही शेड्स चुनने और आंखों के मेकअप को अच्छी तरह ब्लेंड करने से यह लुक आसानी से तैयार किया जा सकता है.

ड्यूई मेकअप बेस से पाएं नेचुरल ग्लो

दुर्गा पूजा के लिए मेकअप करते समय ड्यूई बेस चुन सकती हैं. इससे त्वचा पर हल्की चमक दिखाई देती है. सबसे पहले चेहरे को साफ करके मॉइस्चराइजर लगाएं. इसके बाद अपनी त्वचा के हिसाब से फाउंडेशन या टिंटेड मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें. अगर त्वचा ऑयली है, तो बहुत ज्यादा चमकदार प्रोडक्ट लगाने से बचें.

लाल लिपस्टिक से मिलेगा बंगाली लुक

बंगाली स्टाइल के फेस्टिव मेकअप में लाल लिपस्टिक काफी अच्छी लग सकती है. आप अपने कपड़ों के रंग और पसंद के हिसाब से ब्राइट रेड या डीप रेड शेड चुन सकती हैं. अगर आंखों पर गहराe स्मोकी मेकअप किया है तो होंठों का मेकअप संतुलित रखें.

विंग्ड आईलाइनर और स्मोकी आई का कॉम्बिनेशन

आंखों को आकर्षक बनाने के लिए विंग्ड आईलाइनर लगाएं. इसके बाद ब्लैक, ब्राउन या कॉपर आईशैडो को हल्के हाथों से ब्लेंड करें. इससे आंखों को स्मोकी इफेक्ट मिलेगाा. ध्यान रखें कि आईशैडो की सीमाएं साफ दिखाई देने के बजाय अच्छी तरह मिली हुई हों.

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मस्कारा और काजल से निखारें आंखें

पलकों को घना दिखाने के लिए मस्कारा लगाएं. इसके साथ काजल का इस्तेमाल भी कर सकती हैं. स्मोकी लुक के लिए काजल को हल्का-सा स्मज कियाा जा सकता है. नकली लैशेज लगाना चाहें, तो उन्हें सावधानी से लगाएं और आंखों में जलन होने पर इस्तेमाल बंद कर दें.

आईब्रो को दें सही शेप

आईब्रो पेंसिल या जेल की मदद से भौंहों को हल्का आकार दें. बहुत गहरा रंग भरने के बजाय अपनी प्राकृतिक आईब्रो के रंग से मिलता-जुलता शेड चुनें. इससे मेकअप ज्यादा संतुलित और खूबसूरतत दिखेगा.

ब्लश और कॉम्पैक्ट पाउडर रखें साथ

गालों पर हल्का गुलाबी या पीच ब्लश लगाएं. जरूरत के हिसाब से हाइलाइटर इस्तेमाल कर सकती हैं. पंडाल में लंबे समय तक रहने के दौरान मेकअप को ठीक रखने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर साथ रखें. मेकअप पूराा करने से पहले सभी प्रोडक्ट को अच्छी तरह सेट होने दें.

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