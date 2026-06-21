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जयपुर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी, जानें रूट और टाइमिंग

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर (खातीपुरा) से दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई. यह ट्रेन हफ़्ते में 6 दिन चलने वाली है. इस ट्रेन के रूट, किराए और टाइमिंग की पूरी जानकारी यहां जानें.

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जयपुर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी, जानें रूट और टाइमिंग
जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस हरी झंडी दिखाते हुए
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 Jaipur Darbhanga Amrit Bharat Express: राजस्थान के जयपुर के खातीपुरा स्टेशन से बिहार के दरभंगा के लिए नई अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है. जिसका शुभारंभ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज (21 जून) को जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से दरभंगा के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह ट्रेन 22 जून से सप्ताह में छह दिन नियमित रूप से चलेगी.

22 जून से सप्ताह में छह दिन चलेगी 

 इससे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों को सीधा फायदा होगा. ट्रेन में 22 कोच हैं और सुरक्षा के लिए हर कोच में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. वर्तमान में अजमेर से दरभंगा के बीच केवल एक साप्ताहिक ट्रेन संचालित हो रही है. वहीं इस नई छह दिवसीय रेल सेवा के शुरू होने से यात्रियों के लिए नए विकल्प और सुविधाएं बढ़ेंगी.

जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस

जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस हरी झंडी दिखाते हुए
Photo Credit: जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस

जानिए क्या है ट्रेन की टाइमिंग और शेड्यूल

ट्रेन संख्या 19725 अमृत भारत एक्सप्रेस रात 10:30 बजे खातीपुरा से रवाना होकर विभिन्न प्रमुख स्टेशनों से होते हुए अगले दिन देर रात 12:55 बजे बिहार के दरभंगा पहुंचेगी. इस तरह यात्रा का कुल समय लगभग 26 घंटे 30 मिनट होगा. वापसी में यह ट्रेन संख्या 19726 दरभंगा से सुबह 4:30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 8:40 बजे जयपुर के खातीपुरा पहुंचेगी.

इन 23 स्टेशनों पर होगा ठहराव

रेलवे के एसीएम (आर) विवेकानंद शर्मा के मुताबिक, यह ट्रेन अपनी यात्रा के दौरान कुल 23 प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी.  इसके रूट में दौसा, बांदीकुई, मंडावर महुवा रोड, भरतपुर, ईदगाह (आगरा), आगरा, टूंडला, इटावा, कानपुर सेंट्रल, उन्नाव, ऐशबाग, गोमतीनगर, बाराबंकी, गोंडा, गोरखपुर, कप्तानगंज, बगहा, नरकटियागंज, रक्सौल, बैरगनिया, सीतामढ़ी, जनकपुर रोड और कमतौल शामिल हैं.

205 करोड़ का कोच केयर कॉम्प्लेक्स और संभावित किराया

इस नई अमृत भारत एक्सप्रेस का रखरखाव जयपुर के नवनिर्मित खातीपुरा कोच केयर कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा. करीब 205 करोड़ रुपये की लागत से बने इस अत्याधुनिक कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी रेल मंत्री के जरिए किया जा रहा है, जिससे जयपुर ट्रेन मेंटेनेंस का एक बड़ा हब बनेगा.

पुश-पुल तकनीक पर आधारित इस ट्रेन में झटके कम लगेंगे और रफ्तार बेहतर होगी. आम जनता की जेब को ध्यान में रखते हुए इसका किराया भी किफायती रखा गया है. संभावना जताई जा रही है कि जनरल श्रेणी का किराया 500 से 600 रुपये और स्लीपर श्रेणी का किराया 850 से 950 रुपये के बीच होगा.

यह भी पढ़ें: खाटूश्यामजी के नजदीक एक और बनेगा नया रेलवे स्टेशन, रेल मंत्री ने दी बड़ी सौगात

लेखक के बारे में
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विश्वास शर्मा
संवाददाता, जयपुर
विश्वास शर्मा NDTV के लिए राजस्थान से रिपोर्ट करते हैं. वो अंग्रेजी और हिंदी में लिखते हैं. राजस्थान में राजनीति, लीगल, डिफेंस, पब्लिक पॉलिसी, पर्यावर... और पढ़ें
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