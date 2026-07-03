बिहार मौसम अपडेट: आज कहां-कहां बारिश का अलर्ट? पटना से वैशाली तक 40KM/H की रफ्तार से चलेगी हवा

बिहार में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम विभाग के पटना केंद्र ने राज्य के कई जिलों के लिए येलो वॉच जारी किया है. विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटे के दौरान कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है. इस दौरान पटना, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, औरंगाबाद, भभुआ (कैमूर) और रोहतास जिलों के अलग-अलग इलाकों में अगले कुछ घंटों के दौरान मौसम बिगड़ सकता है. इन इलाकों में गरज के साथ बारिश होने और बिजली की आशंका जताई गई है.

दक्षिण-पश्चिम बिहार के कई इलाकों में अलर्ट

दक्षिण-पश्चिम बिहार के औरंगाबाद, भभुआ (कैमूर) और रोहतास जिलों के कई हिस्सों में भी अगले कुछ घंटे के भीतर गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवा की संभावना जताई गई है. इन इलाकों के लिए भी येलो वॉच जारी की गई है.

इन इलाकों में ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत

पटना, समस्तीपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी और वैशाली के कुछ प्रखंडों में बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है. मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, खेत, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों के पास जाने से बचें. बारिश और आंधी के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहें.पिछले

Photo Credit: IMD Patna

बिहार में कहां दर्ज हुआ सबसे अधिक तापमान?

बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस सीवान जिले के जीरादेई में दर्ज किया गया. इसके अलावा मोतिहारी में 36.0 डिग्री सेल्सियस, वाल्मीकिनगर और गया में 35.6 डिग्री सेल्सियस, सुपौल में 35.2 डिग्री सेल्सियस और पटना में अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

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बिहार में कहां दर्ज हुआ सबसे कम तापमान?

बिहार के औरंगाबाद में सबसे कम अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो राज्य में सबसे ठंडा स्थान रहा. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, कई जिलों में पिछले 24 घंटों के मुकाबले अधिकतम तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली.

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